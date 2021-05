Tips om langer thuis te blijven wonen

Het betekent niets anders dan dat je mogelijk iets gaat mankeren als je ouder wordt. Gevolg hiervan is dat je steeds minder zelf kunt doen. In dat geval kun je overwegen om naar een verzorgingstehuis te gaan. Toch geniet dit niet de voorkeur van de meeste ouderen. Tegenwoordig willen ouderen namelijk het liefst in hun eigen huis blijven wonen. Vroeger was dit vrijwel niet te doen, maar vandaag de dag zijn hier steeds meer mogelijkheden voor. Zo kun je bijvoorbeeld allerlei hulpmiddelen gebruiken. Wil je langer thuis blijven wonen, maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Wij zetten hier een aantal tips op een rijtje.



Hulpmiddelen huren



Op oudere leeftijd hebben veel mensen moeite met lopen. Dit komt vaak door een verlies van balans en/of evenwicht. De kans op valpartijen wordt hierdoor groter. Hier zit je uiteraard niet op te wachten. Gelukkig kun je hulpmiddelen huren om het lopen weer een stuk makkelijker te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rollator. Met dit loophulpje is het een stuk makkelijker om je balans en evenwicht te bewaren en dat maakt de kans op valpartijen kleiner. Rollators zijn er in verschillende soorten en maten. Je kunt bijvoorbeeld voor een standaardrollator huren, maar ook een lichtgewichtrollator. Zoek je een rollator die je uitsluitend binnenshuis gebruikt? Dan biedt een binnenrollator of een driewielrollator uitkomst.



Niet iedereen vindt het prettig om direct een rollator te huren. Gelukkig hoeft dit niet, want je kunt ook nog andere hulpmiddelen huren. Als het puur om een hulpmiddel voor binnenshuis gaat, kies je voor een looprek. In tegenstelling tot een rollator is een looprek niet voorzien van wieltjes. Er zijn overigens wel looprekken waarvan de voorste twee poten wielen hebben. Om een looprek te verplaatsen, moet je hem telkens optillen. Vervolgens zet je zelf een stap. Dankzij een looprek kun jij je zelfstandig blijven verplaatsen door een ruimte.



Pas jouw woning aan



Als je langer thuis wilt blijven wonen, raden wij je aan om jouw woning tijdig aan te passen. De meeste woningen zijn namelijk niet gebouwd om hier tot op late leeftijd in te blijven wonen. Is er beneden geen slaapkamer? Dan moet je iedere dag de trap op en af. Als je minder mobiel bent, kan dit voor problemen zorgen. Je kunt bijvoorbeeld van de trap vallen. Overweeg in dat geval een traplift te plaatsen. Op deze manier hoef je niet langer zelf trap te lopen, maar brengt de lift jou naar boven en beneden.



Naast een traplift is het ook verstandig om aanpassingen te doen in jouw toilet en badkamer. Doordat er in deze ruimtes vaak tegels liggen, kan het hier glad worden. Dit is zeker het geval als de tegels nat worden. Gevolg hiervan is dat je uit kunt glijden. Bevestig daarom beugels aan de muren. Hierdoor kun jij je vasthouden als je onder de douche staat of op wilt staan van het toilet. Overweeg daarnaast om een douchestoeltje te plaatsen. Je hoeft in dat geval niet meer te staan onder de douche, maar je kunt zitten. Dit verkleint de kans op een valpartij.



Gebruik antislipmatjes



Je hoeft overigens geen bijzonder grote aanpassingen te doen om jouw badkamer of toilet veiliger te maken. Dit kan namelijk ook al door antislipmatjes op de grond te leggen. Zoals de naam al aangeeft, is de kans op uitglijden een stuk kleiner als je deze matjes op de grond legt. Leg altijd voldoende matjes op de grond. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er een antislipmatje op de vloer voor het toilet ligt, maar ook in de douche en bij de wastafel. Hoe meer matjes er liggen, des te kleiner de kans dat je onderuit gaat.



Maak gebruik van domotica



Om mensen de mogelijkheid te bieden langer thuis te blijven wonen, wordt er steeds vaker domotica gebruikt. Met behulp van domotica wordt jouw woning geautomatiseerd. Dit kan tegenwoordig op tal van manieren. Zo kun je bijvoorbeeld een alarmsysteem laten installeren dat afgaat als je valt of onwel wordt. Met één druk op de knop geef je de alarmcentrale aan dat je hulp nodig hebt. Daarnaast kun je ook software laten installeren om jouw lampen met slechts één afstandsbediening in en uit te schakelen. Hierdoor hoef je niet langer zelf naar iedere schakelaar te lopen. Daarnaast kun je ook domotica installeren die bijdraagt aan jouw veiligheid, zoals een deurbel met camera.



Schaf nieuwe meubels aan



Wil je langer thuis blijven wonen? Dan kan het verstandig zijn om nieuwe meubels aan te schaffen. Als je dit van plan bent, raden wij jou aan om voor hogere meubels te kiezen. Met hoge meubels wordt zitten en opstaan namelijk een stuk makkelijker. Je kunt eventueel ook een sta-op stoel kopen. Je kunt de zitting van deze stoel omhoog en omlaag bewegen met behulp van een afstandsbediening. Hierdoor wordt het nog een stuk makkelijker om op te staan uit en plaats te nemen in de stoel. Slaap je nog in een laag bed? Schaf dan ook een bed op hoogte aan.