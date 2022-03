Tips bij schoonmaken

INGEZONDEN - De kans op blessures is altijd aanwezig, door bijvoorbeeld een verkeerde houding. Het wordt namelijk nog weleens onderschat hoe zwaar schoonmaakwerk is.

Bij een horecabaan sta je ook veel op je benen. Als schoonmaker sta je bovendien niet alleen op je benen maar ben je ook geregeld in moeilijke houdingen aan het werk, bijvoorbeeld omdat je moet bukken om een randje schoon te maken of op je knieën moet voor een extra vieze vloer. Het is dus heel belangrijk dat je fysiek sterk bent als je schoonmaakwerk wil gaan uitvoeren. Uiteraard kun je hier nog aan werken. Wees ook altijd bewust van hoe snel gewrichten en spieren achteruitgaan als je niet goed voor jezelf zorgt wanneer je dit werk doet. Rekken en ernaast trainen kan goed helpen.

Binnen Eresdé doen we op verschillende locaties schoonmaakwerk, wij hebben eenschoonmaakbedrijf leeuwarden enschoonmaakbedrijf groningen en hebben daarnaast ook nog andere locaties in het noorden. Bij deze vestigingen zijn we ook altijd op zoek naar mensen die ons komen versterken. Naast schoonmaken doen wij nog veel meer dingen qua schoonmaak.

Bij ons is het namelijk mogelijk om dagelijks of periodiek een kantoor te reinigen. Vooraf maken wij een werkprogramma op maat. Hierbij houden we rekening met uw specifieke wensen en eisen. Eresdé staat voor glasheldere afspraken, frequente kwaliteitscontroles en zwart-op-wit kwaliteitsgarantie. Ook hebben we altijd korte lijnen met de schoonmaakleiding voor de klant.

Kwaliteit schoonmaak





In de eerste plaats beschikken wij over een professioneel opgeleid schoonmaakteam. In de tweede plaats zijn wij in het bezit van het OSB keurmerk en diverse certificaten. Daarnaast kunt je erop vertrouwen dat wij op alle afdelingen hoge kwaliteit centraal stellen in onze dienstverlening. Wij zijn niet alleen werkzaam in Friesland, maar ook in Drenthe, Groningen en Overijssel. Eresdé is gespecialiseerd in allerlei schoonmaakklussen.