Tiny Faber zet gedachtenspinsels op papier: ‘Vriend van mijn gedachten’

SNEEK- Afgelopen zaterdag 29 mei was de boekuitreiking van ‘Vriend van mijn gedachten’ van Tiny Faber uit Sneek. Dit vond plaats in de tuin van het wijkgebouw ‘Het Roefke’ op het eiland. Voor de bijna 75-jarige Tiny is dit haar eerste boek. Het boek werd uitgereikt door haar broer, de acteur Peter Faber. Het artistieke karakter zit de Fabers in hun bloed. Wat Peter nationaal doet deed Tiny regionaal. Ze schrijven, zingen, acteren, tekenen en schilderen, kortom een zeer creatieve geest.

In het boek 'Vriend van mijn gedachten' vertaalt Tiny haar gedachtenspinsels naar het papier. Een greep uit haar verzameling van gedichten, verhalen en tekeningen door de jaren heen. Ze belichten de mooie en soms ook minder mooie ervaringen van het leven. Bij het lezen is er misschien herkenning, biedt het troost of geeft het houvast, maar bovenal hoopt ze de lezers een lach op het gezicht te toveren. Dankbaar en trots is ze dat het uitgeven van een boek werkelijkheid is geworden. Met dit boek gaat een langgekoesterde wens van haar in vervulling.

Boeken zijn vanaf woensdag 2 juni te verkrijgen bij:

Decokay Hoekstra, Oppenhuizerweg 5 in Sneek

Sytsma Antiek & Woonaccessoires, Zeilmakersstraat 33 in Sneek

Ut Sneeker Skathus, Galigastraat 5 in Sneek

Online te bestellen via e-mail: tinyfaber46@gmail.com