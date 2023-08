Timo van der Knaap uit Sneek Fries Kampioen Fierljeppen bij de jongens

WINSUM - Tijdens het FK Fierljeppen zaterdag in Winsum is Timo van der Knaap uit Sneek Fries kampioen geworden van de Jongens Topklasse. Timo, die uitkomt voor de Fierljepferiening Drylts, sloeg in de finale toe, waarbij zijn sprong van 17,98 meter ver genoeg was voor de winst