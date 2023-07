Timo van der Knaap uit Sneek en Sigrid Bokma uit Hindeloopen winnaars bij het Keningsljeppen in Burgum

BURGUM - Timo van der Knaap werd voor de tweede keer op rij de 'Prins fan Burgum'. De fierljepper uit Sneek sprong een afstand van 18,69 en was daarmee de beste bij de jongens. Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd met 16,66 meter de 'Keninginne fan Burgum'. De fierljepwedstrijd in Burgum begon al op zaterdag, maar werd door het slechte weer verplaatst naar zondagmiddag.

Bij de vrouwen was Sigrid Bokma met 16,66 meter verreweg de beste. De tweede prijs ging naar Noa de Boer uit Exmorra met een nieuwe persoonlijk record van 15,25 meter. De Boer springt zelfs nog bij de meisjes. Marrit van der Wal uit It Heidenskip werd derde met 15,14 meter.

Fries juniorenrecord

Wisse Broekstra mag zich het komende jaar de 'Kening fan Burgum' noemen. De ljepper uit Tzummarum zette met 20,91 meter de verste afstand neer bij het Keningsljeppen. Daarmee verbeterde Broekstra, die nog junior is, het Friese juniorenrecord.

Broekstra zette zijn record al neer bij zijn eerste sprong. De andere ljeppers kwamen daar met hun sprongen niet meer bij in de buurt. Germ Terpstra uit Tzum, ook junior, pakte de tweede prijs met 19,66 meter. Oane Galama werd derde. De ljepper uit Hilaard sprong in de finale naar 19,21 meter. Het is voor het eerst sinds 2006 dat een junior de keningstitel heeft gewonnen.