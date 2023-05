Timo Breukelaar nieuwe hoofdtrainer van v.v. TOP'63

Hij is ook een aantal jaren met succes trainer geweest van TOP'63 onder de 19, waarmee hij 2 keer de halve finale van de noordelijke beker haalde. Breukelaar wordt de opvolger van Arjen Hoekstra, die over twee periodes in totaal 10 jaar hoofdtrainer van de geelhemden uit Top en Twel is geweest.

Bestuur, leden, vrijwilligers en supporters van TOP'63 wensen Timo Breukelaar alvast veel succes met de jonge selectie voor het volgend seizoen.