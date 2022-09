Timmerfabriek de Jong Woudsend viert 100-jarig jubileum Volledig gemoderniseerd na intensieve investeringen

WOUDSEND- Timmerfabriek de Jong Woudsend 100 jaar Het bedrijf werd opgericht in 1992 door Lammert de Jong. Het is altijd een familiebedrijf gebleven. Ferdi, de huidige algemeen directeur, is een vertegenwoordiger van de vierde generatie De Jong. Op donderdag 8 september werd het jubileum uitbundig gevierd, in aanwezigheid van 350 (ex)medewerkers, klanten, leveranciers en relaties. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is een jubileumkrant gemaakt, die door Ferdi de Jong werd uitgereikt aan burgemeester De Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ferdi de Jong: “Het was een indrukwekkende bijeenkomst. Ik ben heel trots op ons familiebedrijf. Samen met onze trouwe medewerkers, klanten en leveranciers hebben we in 100 jaar een prachtige onderneming neergezet. Het is eervol dat ik Timmerfabriek de Jong de volgende 100 jaar in mag leiden.”

Investeringsprogramma – automatisering, digitalisering en robotisering

In 2018 is Timmerfabriek de Jong een strategische samenwerking aangegaan met VDM Woningen in Drogeham. Dit was de start van een intensief investeringsprogramma.

Digitalisering productieproces

Het productieproces is volledig gedigitaliseerd. De basis is de Automated Cloud Software van Cloudomotion, een zelflerend systeem dat de workflow en het projectverloop inzichtelijk en toegankelijk maakt. Voor opdrachtgevers heeft dit grote voordelen. De kans op fouten wordt uitermate klein. De doorlooptijd van orders wordt korter. De leverbetrouwbaarheid wordt groter. Een ander belangrijk voordeel is de informatievoorziening rond de afgeleverde producten. Op elk product is een unieke chip aangebracht. Deze kan eenvoudig worden uitgelezen met een smartphone.

Oude machinale

De Oude Machinale is een apart machinepark waar een groot aantal traditionele houtbewerkingsmachines staan. Hier worden specials gemaakt en bijzonder timmerwerk. Op deze afdeling wordt het oude ambacht in stand gehouden.

Ferdi de Jong: “Timmerfabriek de Jong heeft landelijk naam gemaakt als renovatiespecialist. Kleine series, eenlingen, allemaal maatwerk. De vernieuwde fabriek stelt ons in staat om ook grote serieproducties te draaien. De Oude Machinale is echter het bewijs dat wij onze afkomst niet zullen verloochenen.”

De toekomst

Timmerfabriek de Jong heeft grote stappen gezet. Maar is nog lang niet klaar. Het stroomlijnen van de productieflow vraagt continue aandacht. Samen met klanten en leveranciers zal de timmerfabriek blijven werken aan verdere verbeteringen en verfijningen. Het uiteindelijke doel is de realisatie van een volledig Just In Time proces.

Ferdi de Jong: “Wij hebben het gevoel dat we de afgelopen jaren zijn gedemarreerd van het peloton naar de kopgroep van de sector. Die positie willen we niet meer afstaan…”

Timmerfabriek de Jong Woudsend is specialist in productie en montage van houten maatwerkoplossingen. Van grote series tot maatwerk in renovatie. Van houten kozijnen tot vierseizoenenpuien. Daarnaast levert Timmerfabriek de Jong een breed scala aan gerelateerde producten en glas. Of het nu gaat om dubbel glas, monumentenglas of geluidwerend glas: Timmerfabriek de Jong Woudsend levert een passende oplossing.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Alle producten zijn FSC en PEFC gecertificeerd. Timmerfabriek de Jong is één van de eerste timmerfabrieken in Nederland die Virhea houten kozijnen mag leveren met een cradle-to-cradle certificaat.