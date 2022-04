Tim Knol - Lost & Found III & Blue Grass Boogiemen in Theater Sneek

SNEEK- ‘De combinatie van Knols heerlijke knauwstem met de soms opzwepende, soms melancholieke, meerstemmige Amerikaanse plattelandsmuziek is even logisch als briljant. De songs op Happy Hour klinken fris, doorleefd, opzwepend en authentiek. Ga ze ook vooral live zien.’ (AD)

Na het verschijnen van zijn titelloze debuut in 2010 ging het hard met Tim Knol. Nederland maakte kennis met hem en was gelijk overtuigd van zijn talent. Hij speelde op alle grote festivals, in talloze clubs en deed verschillende theatertours. Tim groeide uit tot een grote naam in de Nederlandse popmuziek.

Met Lost & Found III duikt hij samen met zijn vrienden van de met prijzen overladen Blue Grass Boogiemen in de rijke historie van bluegrass en countrymuziek, waarbij onder meer de rafelrandjes onder de loep genomen worden. Muziek van en anekdotes over flamboyante vertolkers als Jimmy Martin ('The King of Bluegrass') en Bill Monroe ('The Father of Bluegrass'), maar ook werk van hun meest recente album Happy Hour dat uitsluitend lovende recensies kreeg, komen aan bod.

Muziek // vr 29 april - 20:15 uur // € 22,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400