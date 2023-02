Tijnje - Ahmed Yousif eindigt in drie-drie

Compliment

Met de spits van Black Boys is meteen ook de enige voetballer aan Sneker zijde genoemde, ook al omdat technicus Tolga Yilmaz op de bank zat en pas in de slotminuten uit het trainingspak kwam. De andere spelers zijn feitelijk niet meer dan lakeien c.q. slippendragers en die kregen - en zeker in de eerste helft - nauwelijks vat op de nummer elf van Tijnje. Jesper de Leeuw liet echter na om de kansen te verzilveren, al is daarbij ook een compliment aan het adres van Richard Venema op zijn plaats. De keepende trainer hield de groenhemden bij een aantal mogelijkheden uit de buitencategorie van scoren af.



​Geen antwoord

​In minuut tweeëntwintig was de Sneker sluitpost echter kansloos, toen een aanval over rechts mocht doorgaan en De Leeuw van dichtbij de daaropvolgende voorzet tegen de touwen werkte. Black Boys had daarop geen antwoord en kwam niet verder dan een mislukt schot van Mark Zijlstra en een niet al te moeilijke inzet van Kemo Jaborteh. Een uithaal van Yousif had meer venijn, maar leverde onder de streep ook niks op. Vervolgens kwam diezelfde Yousif na een vrije trap niet goed uit, waarna een inzet van Zijlstra vroegtijdig werd gekeerd.



​Aansluiting

Dat laatste leek aan de andere kant ook met een voorzet vanaf links te gebeuren, doch Venema “bokste” de bal in de voeten van Marcel de Vos en die gaf de Sneker defensie voor de tweede keer het nakijken. Wedstrijd gespeeld en zeker als men het Sneker spel in de eerste helft in ogenschouw nam. Meteen na de “Wiederanpfiff” bracht Ahmed Yousif echter de aansluiting tot stand en was de wedstrijd opeens toch “minder gespeeld”. Dat had een paar minuten weer anders kunnen zijn, maar na een grove charge van Jordi Albada hield de arbiter het bij geel, waar donkerrood meer op zijn plaats was geweest. De warrig leidende Van Delden werd daarmee zeker niet één van de helden van het thuispubliek.



Scheenbeschermers

Dat werd Ahmed Yousif ook niet, want de spits liet namelijk halverwege de tweede helft met een fraaie lob de gelijkmaker noteren en zorgde een paar minuten later na wat kap- en draaiwerk voor de Sneker voorsprong. Junior Fofana maakte dat niet meer als veldspeler mee, omdat hij even daarvoor van het veld werd gestuurd. De aanvaller was namelijk zijn scheenbeschermers verbeten en die bescherming is absoluut een vereiste, zo bleek bij stilstaande situaties waarbij aanvoerder Mladen Duvravac steevast zijn tegenstanders tegen de benen schopte. Bij één van die stilstaande situaties moest Venema opnieuw een rebound toestaan en uit een onmogelijke hoek verdween de bal tussen hem en de paal door (3-3).



Niet veel later verrichtte Albada zijn beste daad door een inzet te blokken, waarna de thuisclub uit een vrije trap overkapte. Het was de laatste actie van de wedstrijd want toen even later een uitbraak van Tijnje dreigde, floot de beste man voor het einde, zulks tot ongenoegen van de fans van de thuisclub die er gelet op de kansen in de eerste helft met een punt bekaaid vanaf kwam.

Tijnje - Black Boys 3-3 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Jesper de Leeuw (22.), 2-0 Marcel de Vos (44.), 3-1 Ahmed Yousif (46.), 2-2 Yousif (68.), 2-3 Yousif (69.) 3-3 Arne van den Berg (79.)

Scheidsrechter: W.J.M. van Delden

Gele kaart: Yoram Hoekstra (Tijnje), Jordi Albada, Tolga Yilmaz (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Richard Venema, Onno Kappeyne van de Copello , Jordi Albada, Amin Abdelkhareq, Richard Nieuwland, Mark Zijlstra, Mladen Dubravac, Kemo Jaborteh, Msokolo Ramazani Dieudonne, Junior Fofana en Ahmed Yousif - wisselspelers. Gaye Ebriam Matthieu Kuipers en Tolga Yilmaz

Bron: https://pengel.weebly.com/