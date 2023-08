Tije Smit 10.000e bezoeker Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND - Op zondag 6 augustus rond 14.00 uur passeerde de 10.000e bezoeker van 2023 de toegangspoort van het Kazemattenmuseum. Een week eerder dan in 2022. Tije Smit uit Borgercompagnie was tot zijn grote verrassing de gelukkige. Samen met zijn opa Anne Jan Schaper en oma Carla van der Zwaag uit Peins, waar hij een paar dagen logeert, bezocht hij het museum.

Tije is 11 jaar en verruilt na de zomervakantie de basisschool voor Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam. Daar komt hij eerst in de brugklas. Hij vindt geschiedenis interessant. Op school hebben ze veel geleerd over de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van een Denkboek moesten ze ook projecten, die betrekking hebben op de oorlog, uitvoeren.

Anne Jan en Carla zijn vaker in het Kazemattenmuseum geweest. Ook een keer met de motorclub, want beiden zijn fervente motorrijders en genieten van motorritten op hun Harley-Davidsons.

De familie werd door een bestuurslid en enkele andere vrijwilligers onthaald met koffie, fris en oranjekoek. Een bos bloemen voor oma kon natuurlijk niet ontbreken en Tije mocht iets uitzoeken in de museumwinkel. Hij koos voor een heuptasje met bidon en voldoende ruimte om andere spulletjes in mee te nemen. Handig voor naar school.

Ook kregen Tije, Anne Jan en Carla een rondleiding van vrijwilliger Johannes Hoekema. Dat leverde nog een verrassing op. Tijdens de rondleiding bleek dat Anne Jan Schaper en Johannes Hoekema vroeger dorpsgenoten waren in Koudum. Na 50 jaar komen ze elkaar weer tegen op deze bijzondere locatie.