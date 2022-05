''Zingen is een geweldige uitlaatklep''

“Zingen geeft plezier. Het is een fantastische uitlaatklep”, vindt Elke Jolink uit Nijland. “Dan vergeet ik even de wereld om mij heen. Door te zingen kun je ook je emoties beter verwerken.” Lucia van Beenen uit Sneek is het helemaal met haar eens. Zingen is ontzettend leuk. “Maar het maakt je ook kwetsbaar”, is haar ervaring. “Ik toon dan als het ware een stukje van mijn ziel.” Beide dames doen in oktober met hun zanggroep mee aan Hét Gala in Theater Sneek.

Op zaterdagavond 8 oktober en zondagmiddag 9 oktober staat in Theater Sneek iets heel bijzonders op het programma: de allereerste editie van Hét Gala. Allround musicus Anne Oosterhaven heeft voor dit grootste muziekspektakel een topselectie aan musici samengesteld uit de Friese Zuidwesthoek. Onder meer de Zanggroep Avanti van Johan Velthuis en MusicAlive onder leiding van Clara Rullmann nemen aan het evenement deel.

Zanggroep Avanti

Lucia van Beenen is lid van Zanggroep Avanti. Ze is ook leerkracht aan De Súdwester en heeft van kinds af aan een passie voor zingen. Lucia: “Vroeger zat ik als jong meisje bij het koor van de katholieke kerk in Sneek. Toen ik ouder werd, heb ik een tijdje niets meer met zingen gedaan. Tot 2011. Toen werd ik opnieuw lid van een koor. Omdat acteren mij ook heel leuk leek, ben ik later overgestapt naar muziektheater Tinto.” Uiteindelijk besloot Lucia tóch te stoppen met muziektheater. “Het repeteren was hartstikke leuk, maar een voorstelling maken was voor mij te intensief. Naast zingen vind ik het acteren wel heel erg leuk om te doen. Wie weet komt dat weer op mijn pad. Als ik zing raakt het iets in mij. Hierdoor laat ik een stukje van mijn ziel zien.”

Jongere doelgroep

Een klein jaar later begon het zingen toch weer te kriebelen. “Ik zag op Facebook een oproep van Johan Velthuis. Hij was net een nieuwe zanggroep gestart en zocht zangers en zangeressen. Ik kende Johan van Tinto, waar hij verantwoordelijk was voor het geluid. Hij was altijd heel enthousiast en het leek me leuk om met hem samen te werken.” Ook de zanggroep sprak haar aan. “Deze is gericht op een iets jongere doelgroep. We zingen allerlei leuke popliedjes, zoals ‘Don't stop believin’’ uit de tv-serie Glee, ‘True colors’ van Cyndi Lauper en ’Every breath you take’ van The Police.” Het zijn nummers die Lucia aanspreken. “Ik houd van vrolijke, niet te zware liedjes. Vooral meerstemmig zingen vind ik erg mooi.”

Op Koningsdag (27 april) vindt het eerste optreden van de zanggroep plaats. Lucia: “Ik ben dan verhinderd, waardoor Hét Gala mijn debuutoptreden bij de zanggroep wordt.” Ze kijkt er met spanning naar uit. “Ik heb er heel veel zin in om samen met andere zangers en zangeressen ontzettend veel plezier te maken. Want zingen is zo ontzettend leuk en geeft zoveel plezier.”

Musicalrepertoire

Deze liefde voor muziek wordt gedeeld door de in Duitsland geboren Elke Jolink. Elke groeide op in de grensstreek, vlakbij Nijmegen. Inmiddels woont ze al 25 jaar in Nijland. Elke is communicatieadviseur en haar zangcarrière startte zo’n twintig jaar geleden. “Een vriendin van mij zat op een koor en vroeg me om mee te gaan naar de repetitie. Ik vond het zo geweldig, dat ik ook lid ben geworden. Na de geboorte van mijn kinderen kreeg ik het te druk en ben ik gestopt.”

In het najaar van 2017 sloot Elke zich aan bij het musicalkoor MusicAlive van Clara Rullmann. Het musical- en filmrepertoire spreekt haar ontzettend aan. “Twee van onze kinderen hebben meegedaan aan MUZT, het musicaltheater voor jongeren. Zes jaar lang ben ik als MUZT-ouder achter de schermen zeer betrokken geweest. Dat heeft me geprikkeld om zelf ook musicalliedjes te zingen in een heel ambitieuze en enthousiaste groep.” Zelf houdt Elke het meest van uptempo, al vindt ze sommige ballads ook erg mooi. Favoriete liedjes zijn onder meer ‘Speechless’ uit ‘Aladdin’, een nummer dat het koor nu aan het oefenen is. “Ook het ABBA-nummer ‘Money, Money, Money’ uit Mama Mia! Vind ik prachtig, een echte klassieker.”

Zingen als sport

Het koor repeteert op de maandagavond en de liefhebster kan zich geen betere start van de week wensen, volgens Eke. “Het zingen geeft mij genoeg energie voor de rest van de week. Zingen is een geweldige uitlaatklep. Tijdens het zingen vergeet ik echt de wereld om mij heen en kan ik mijn emoties beter verwerken.”

Elke ziet het zingen als een sport. “Ademhaling en houding zijn heel belangrijk. Net als een goede concentratie en samenwerking met de andere koorleden.” Ze vindt het geweldig dat Hét Gala wordt georganiseerd. “Het belooft een groot muziekspektakel te worden. We kijken er echt naar uit. Ik vind het prachtig dat we als koor onderdeel mogen zijn van een groot project. De samenwerking met andere zangers en zangeressen lijkt me mooi en uitdagend. Met elkaar gaan we proberen om iets heel moois neer te zetten. Ik heb heel veel zin in zowel de voorbereidingen als de voorstelling zelf.”

Tekst en foto’s: Wendy Noordzij