Tientallen fietsers en wandelaars steken de Afsluitdijk over

AFSLUITDIJK - Dit hele weekend is de Afsluitdijk open voor fietsers en wandelaars en dat is voor het eerst in vier jaar. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt, maar de elementen maakten het niet gemakkelijk. Vooral zaterdagochtend moesten fietsers en wandelaars regen en harde wind trotseren. ‘s Middags werd het een stuk beter.

“Zodra het droog werd, zagen we steeds meer fietsers”, vertelt een verkeersregelaar bij Kornwerderzand. Drie wandelaars vragen ondertussen hoe laat de bus weer naar Den Oever gaat. Ze zagen deze net voor hun neus vertrekken en bekijken via de mobiele telefoon de dienstregeling, waarop ze besluiten nog een stuk door te lopen richting Zurich. De regenjas is inmiddels om de middel geknoopt. "Om 8.30 uur zijn wij uit Den Oever vertrokken. De motregen en harde wind maakte het de eerste uren wel lastig, maar toen het opklaarde, waren we ook al weer snel opgedroogd”, vertellen ze. “Verder is het prima gegaan. Mooi dat het eindelijk weer even kan.”

Ook zondag is de Afsluitdijk nog open voor fietsers en wandelaars. Dan lijkt het weerbeeld ook beter.