Tienjarig jubileum GrootSneek en nieuwe bedrijfsnaam: GrootMedia

SNEEK- Deze week ploft (bijna letterlijk) de jubileumuitgave van de papieren GrootSneek op menig deurmat in Sneek en wijde omgeving. Maar liefst 88 pagina’s telt het gratis maandmagazine op krantenpapier. Woensdag 25 oktober werd die mijlpaal uitgebreid gevierd door directie en medewerkers van het populaire blad. Eén van de activiteiten was het onthullen van het nieuwe logo: 'GrootMedia' Op dit moment valt het nieuwe logo al te bewonderen in ’t Fec in Leeuwarden waar GrootMedia een van de partners is tijdens het Indoor Friesland (‘Paardensport van Wereldklasse’).

In eerste instantie willen wij graag iedereen bedanken die de afgelopen 10 jaar vertrouwen in ons heeft gehad en op enige wijze bij GrootSneek betrokken is geweest.

Uiteraard willen wij ook onze adverteerders en partners, bezorgers, ambassadeurs, redactietipgevers en de vele (sport)verenigingen bedanken voor hun bijdrage en vertrouwen.

En natuurlijk grote dank aan alle geïnterviewden met hun mooie verhalen en uiteraard alle lezers met hun positieve reacties.

DAAR DOEN WIJ HET VOOR!

In de papieren GrootSneek wordt niet alleen stilgestaan bij het verleden, maar is er ook een visie op de toekomst.

Marianne Bouwman legt uit:

Mag ik ons voorstellen met onze nieuw bedrijfsnaam 'GrootMedia'

Vanaf heden heten wij GrootMedia.

Ying Media is in 2011 opgericht na een afsplitsing van Media Collectief. Deze was in 1996 door Ying Mellema samen met 3 compagnons opgericht. Na 16 jaar is Ying zelfstandig verdergegaan onder de naam Ying Media!. Destijds nog uitgever van magazines waaronder Terschelling Magazine, ProSkating, VolleyMagazine en in samenwerking met opdrachtgevers Triatlon Sport, VVV Friese Meren en Gaasterland, etc.

Samen met Marianne Bouwman die in 2013 haar intrede maakte bij Ying Media hebben zij de titels onder de loep genomen en blijkt nu de sportkrant SWF Sport het begin van het succes ‘GrootSneek’ te zijn.

4 Titels

Het merk GROOT kent momenteel 4 titels te weten GrootBolsward-IJSselmeerkust, GrootdeFryskeMarren, GrootHeerenveen en GrootSneek.

De eerste GROOT-uitgave verscheen in oktober 2013. Dat was in die tijd al opmerkelijk omdat uitgevers van huis-aan-huisbladen het al lastig hadden en er meer een terugtrekkende beweging was. Ying Media ging tegen de stroom in met een nieuwe huis-aan-huis uitgave.

Wanneer wij nu naar onze jeugd kijken wordt er veel minder gelezen dan 10 jaar geleden. Met de intrede van de smartphones in 2007 en de ontwikkeling hierin is het heel aantrekkelijk om een nieuwsapp te openen of een filmpje te kijken in plaats van te lezen.

Dit vraagt om verandering. Vandaar 10 jaar gelden al de keuze om het nieuws alleen online te publiceren via onze nieuwssites. De berichten worden doorgeplaatst op Facebook en Twitter en daarmee bereiken wij al ruim 250.000 gebruikers per maand.

Om de betrokkenheid van de inwoners met de regio te vergroten werd er gekozen om achtergrondverhalen over mensen en of ontwikkelingen uit de regio te brengen in een mooi maandblad dat leest als een magazine.

Online Marketing

Van meet af aan was de formule een succes. Wij kregen en krijgen wekelijks vele reacties en regelmatig een bos bloemen of lekkernij omdat de geïnterviewde zo blij is met de publicatie.

Iemand die ons blad had gelezen mailde ons:

“Door het lezen van jullie blad ervaar ik in wat voor mooie regio ik woon met mooie mensen om mij heen.”

Dit geeft het hele team dan weer een boost om door te gaan want het is niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Ons verdienmodel is gebaseerd op strategische partners (publieke organisaties) en adverteerders die zich met name richten op de inwoners/consumenten- en arbeidsmarkt. Wij helpen bedrijven, instellingen en/of maatschappelijke organisaties hun doelgroep te bereiken. Dit kan zowel in print als online. Sinds afgelopen jaar is onze collega Geart gestart om online marketing die verantwoordelijk is voor de online verdienmodellen. Dit doet hij momenteel samen met onze stagiaire Wouter. Wij hebben ons nooit gerealiseerd dat het bereik in verhouding tot andere nieuwssites zo groot is en hierin veel meer verdienmodellen mogelijk zijn. Het voordeel is dat je alles kan meten wat voor de klant erg prettig is wij weer gebruiken voor verdere ontwikkeling.

Momenteel zijn wij bezig met de implementatie van een softwaresysteem waardoor wij veel efficiënter kunnen werken en alles aan elkaar gekoppeld is. Dit geeft veel inzichten waardoor wij sneller kunnen (bij)sturen.

Videocontent

Om de jongeren te bereiken zijn wij in 2020 gestart om ook meer video’s te maken die de regio dichter bij de inwoners en/of bezoekers brengt. De eerste serie, genaamd ‘Dorp uitgelicht’, hebben wij gemaakt in combinatie met een artikel in ons maandblad. De afgelopen jaren hebben wij wel geleerd dat dit een vak apart is en dat hier veel in geïnvesteerd moet worden om het goed te doen.

Experimentele samenwerking Omroep Súdwest

Onze missie is om de betrokkenheid van de inwoners en de bezoekers met onze regio te vergroten! Met als doel inwoners te laten ervaren in wat voor mooie streek ze wonen en ze zich meer verbonden voelen met de regio.

Wanneer er veel minder gelezen gaat worden vraagt dit opnieuw om verandering. Wij verwachten dat een video de jongeren (18+) makkelijker gaat bereiken dan een artikel in onze uitgave. Gezien hier niet onze kennis en kunde ligt hebben wij de samenwerking gezocht met Omroep Súdwest.

Sinds augustus hebben wij een experimentele samenwerking om gezamenlijk videocontent te maken die onze doelgroep weet te bereiken. Wij verwachten einde dit jaar met de eerste producties te komen. Hou onze nieuwssite in de gaten!

Plannen

• De formule nog sterker inzetten. Een maandblad dat leest als een magazine waardoor het nog makkelijker te lezen is.

• Nieuwssite met nog meer eigen nieuws. Dit kan mogelijk gemaakt worden door de samenwerking op te zoeken met diverse partijen.

• GROOT TV via onze nieuwssites met videoproducties en podcasts met en over lokale mensen en/of ontwikkelingen om zo de aansluiting te houden met de jongere doelgroep.