Tienduizend bezoekers avonturenfilm Grutte Pier

BOLSWARD- Vandaag is de 10.000ste bezoeker van de Friese avonturenfilm Grutte Pier in Bolsward in het zonnetje gezet door regisseur Steven de Jong. Tijdens een filmcollege op het Marne college is het leerling Isa Chui die met het echte Friese Grutte Pier pakket naar huis gaat. Grutte Pier is daarmee tot nog toe de best bezochte Friestalige film in 20 jaar. Grutte Pier, die sinds 27 oktober in de bioscoop draait, vertelt het verhaal van de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, de legendarische krijger die een belangrijk historisch figuur voor Friesland is. Een ode aan Fryslân dat voor vrijheid vocht en zijn ziel moest aanspreken voor een beter leven. Bekijk hier de trailer.

Steven de Jong, regisseur van Grutte Pier: “Ik ben blij en dankbaar dat we vandaag de 10.000e bezoeker hebben gehaald. Jammer dat er wegens drukte in de filmagenda’s van bioscopen uit de randstad nog geen plek is gemaakt voor Grutte Pier. Daarom zijn we des te blijer met de goede reacties en bezoekersaantallen in Friesland.”

Single – Griene Tsiss

Vandaag is ook de nieuwe single Griene Tsiss van Sam Kramer uitgebracht. De single staat op het muziekalbum van Grutte Pier. Ook de titelsong van de film Do bist mijn lân gezongen door Elske DeWall en Milan van Weelden maakt deel uit van het album. Griene Tsiss is hier te beluisteren.

Filmcollege

Grutte Pier heeft naast de reguliere voorstellingen in de bioscopen, ook een succesvolle tour waarin regisseur Steven de Jong samen met castlid en zangeres Carla deBruine filmcolleges verzorgt. In het filmcollege wordt verteld hoe de film tot stand is gekomen en wordt het muzikale aspect van de film ondersteunt door live optredens. De tour loopt de hele winter nog langs dorpshuizen, scholen en filmhuizen en is te boeken via www.filmambassade.nl die zich inzet voor de Nederlandse onafhankelijke filmmaker.

Het verhaal

Het is 1514, een jaar waarin elke opstand de kop in wordt gedrukt door huursoldaten die de onderdrukte burgers tevens beroven van hun eigendommen. De imposante Grutte Pier, zo sterk als een os en 2.10 meter lang, leeft op zijn boerderij een bescheiden leven met zijn gezin. De liefde voor zijn vrouw Rintsje (Elske DeWall), zijn kinderen en Fryslân zorgen ervoor dat Pier de rust in zijn kop weet te bewaren, ondanks de steeds luider wordende stemmen in zijn hoofd. Als ook de boerderij van Pier, die is gezegend met een enorm rechtvaardigheidsgevoel, wordt geplunderd en in de fik gestoken, kolkt het bloed steeds heftiger door zijn aderen. Hij besluit om zijn land te bevrijden van alles en iedereen die denkt de baas te kunnen spelen…

Cast

De hoofdrol van Grutte Pier wordt vertolkt door Milan van Weelden (bekend van musicals zoals Billy Elliot en Macbeth), die zich speciaal voor Grutte Pier het Fries eigen gemaakt heeft. Zangeres Elske DeWall (countrygroup The BlueBirds, The Passion) maakt haar speelfilmdebuut en Bram van der Vlugt is te zien in zijn laatste filmrol. Naast hen zien we onder meer Carla DeBruine, Syb van der Ploeg (leadzanger van De Kast), Jan Arendz (Kameleon) en Cas Jansen (GTST, De 12 van Oldenheim).

Credits

Lengte: 115 min. | Taal: Fries | Cast: Milan van Weelden, Elske DeWall, Bram van der Vlugt, Carla DeBruine, Syb van der Ploeg, Jan Arendz, Cas Jansen, Lourens van den Akker, Joop Wittermans, Armin Ait Bihi, Hilly Harms, Leo de Jong | Scenario: Dick van den Heuvel & Steven de Jong | Regie: Steven de Jong | Productie: Wenda van der Pol en Bennie de Jong