Tiende Sneeker Dweildag van start

Een unieke muziekhappening voor Sneek en wijde omgeving, waarbij dweilkapellen uit heel Nederland in twee klassen (een wedstrijdklasse en een leutklasse) strijden om de hoogste eer en mooie prijzen. Elke kapel speelt drie sets op drie verschillende locaties in de binnenstad. Ook wordt er een groepsfoto gemaakt bij de Waterpoort, waar ook gelegenheid is om enkele nummers ten gehore te brengen.

Totaal zijn er 12 locaties. Om 17.15 uur is er een gezamenlijk optreden van alle kapellen in de Veemarkthal. Daarna vindt hier ook de prijsuitreiking plaats.

Was het tijdens het eerste uur bijna letterlijk dweilen, omdat de hemelkranen openstonden, inmiddels schijnt de zon volop.