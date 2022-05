Tien dagen na storing doet de brug van Woudsend het weer

Meer dan een week geleden was er een storing, waarbij de brug een uur lang open stond. Met een harde knal is de brug toen dichtgeklapt, maar sindsdien kon hij niet meer open. "De brug viel met een enorme klap uit zijn rem", vertelde brugwipper Ferry Loolofs eerder. "De ramen van mijn hokje begonnen helemaal te trillen. Als er op dat moment een boot onder had gevaren, was die helemaal plat geweest."

In verschillende stukken gebroken

Woensdagochtend is het werk begonnen om de brug te maken. Onderdelen waren in verschillende stukken gebroken. Op andere plekken zijn stukken van de brug opnieuw ingevet. Loolofs:"Om 18.45 uur was het klaar. Toen heb ik twee keer proefgedraaid en dat ging probleemloos. Dus het is nu weer klaar."

De afgelopen week kon het verkeer wel over de brug, maar bootjes konden er niet onderdoor. En dat zijn er normaliter honderden op een dag, vooral met het mooie weer.

Mooi op tijd

Voor Woudsend is het mooi dat de problemen nu zijn verholpen, helemaal met het oog op komend weekend. "Dan hebben we de sleepbootdagen", zegt Loolofs. "Daar komt veel publiek op af, dus hopelijk is het voor vrijdag allemaal opgelost en zodat we weer mogen draaien." Niet alleen voor de bootjes is het mooi dat de brug het nu weer doet, voor Loolofs zelf ook. "Dan hebben we weer wat te doen."