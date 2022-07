Thuiszorg Slippens past op klanten

Slechts 18 procent van de Nederlanders vraagt aan oudere familieleden of ze hulp nodig hebben tijdens warme dagen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Ook gaat maar 9 procent van de Nederlanders langs bij oudere buurtgenoten om te kijken of ze hulp nodig hebben.

En dat is gevaarlijk. Ouderen voelen minder snel een dorstprikkel terwijl ze juist genoeg moeten drinken. Ook kunnen ze niet altijd zelf maatregelen nemen om hun huis koel te houden.

Let op jezelf, maar check regelmatig hoe het met oudere familieleden of buurtgenoten gaat en neem maatregelen om ze koel te houden:

· Voor verkoeling zorgen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Trakteer op een waterijsje of leg een nat washandje in de nek of op het voorhoofd.

· Loop samen door het huis en kijk wat je kunt doen om het koel te houden. Als er een airco aanwezig is, stel die dan goed in. Klap het zonnescherm uit of hang een witte doek voor het raam. Open ramen om het huis door te luchten, maar doe dit alleen als het buiten koeler is dan binnen. Of zet een ventilator bij plekken waar de oudere veel tijd doorbrengt.

· Controleer het beddengoed. Het komt wel eens voor dat het winterdekbed nog ligt.

· Geen ventilator voorhanden? Zoek de koelste plek in huis of in de tuin en zorg dat de oudere daar gemakkelijk kan zitten.

· Controleer of de oudere genoeg water drinkt. Zo’n 2 liter per dag wordt aanbevolen, ook als mensen geen dorst hebben of liever zo min mogelijk naar het toilet gaan.

· Zorg dat de oudere zo luchtig mogelijke kleding draagt die goed ‘ademt’.

· Vermijd zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag. Een wandeling of bezoekje aan de winkel kun je met deze temperaturen het best ’s ochtends of na het avondeten doen.

· Heeft de oudere het ook ’s ochtends en ’s avonds te warm om zich zo in te spannen, kijk dan of je zelf boodschappen voor hem of haar kunt doen. En help waar nodig met andere dagelijkse bezigheden, zoals het huishouden.

· Controleer de medicijnen die de oudere inneemt. Sommige medicijnen hebben invloed op de vochthuishouding. Neem bij vragen hierover contact op met de apotheek of de huisarts. Verander nooit iets aan de medicatie zonder overleg met een medisch specialist.

Heb oog voor een ander!