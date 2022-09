Thuiszorg Patyna start met introductie spraakgestuurd rapporteren

Diverse voordelen

Met de technologie is het mogelijk om rapportages in te spreken in plaats van te typen. De gesproken tekst wordt vervolgens omgezet in geschreven tekst. Naar verwachting levert de oplossing diverse voordelen op. Zo worden de administratieve lasten van de zorgmedewerker verminderd en kan hij of zij ter plekke de rapportage inspreken. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijk contact met de cliënt. Ook voor medewerkers die het lastiger vinden om zich schriftelijk uit te drukken, kan de oplossing een uitkomst zijn. Uit onderzoek bij andere organisaties blijkt daarnaast dat cliënten het fijn vinden om te weten wat er wordt gerapporteerd en dat zij zichzelf serieus genomen voelen als zij kunnen horen wat er in hun rapportage wordt vermeld.

Na één maand evaluatie

De hele maand september gaan vier thuiszorgteams de oplossing uitproberen. Na een maand vindt er een evaluatie plaats waarnaar er wordt gekeken naar de ervaring en betrokkenheid van cliënten, tijdswinst, kwaliteit van spraak naar tekst en volledigheid.