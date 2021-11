Thomas Verbogt, Verhalenavond en meer tijdens Nederland Leest in de bibliotheek

SNEEK- In de maand november organiseert Bibliotheken Mar en Fean verschillende activiteiten rondom de campagne Nederland Leest, waarbij leden en bezoekers elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over het thema van dit jaar Over de grens. Lees er meer over op www.bmf.nl/nederlandleest

Op woensdag 17 november is Thomas Verbogt te gast in de bibliotheek in Sneek. Op uitnodiging van stichting Literaire Activiteiten Sneek vertelt de veelzijdige schrijver, die al bijna veertig publicaties op zijn naam heeft staan, over zijn nieuwste boek Als je de stilte ziet. Reserveren kan via een mailtje naar info@stichtinglas.nl , bij de balie van Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek.

Vrijdag 26 november is het Verhalenavond. Heel Friesland ontmoet elkaar dan om te luisteren naar verhalen. In huiskamers, cafés, kerken, bibliotheken en meer. Op verhalenavond.nl zie je waar verhalen verteld worden en stel je je eigen route samen. De bibliotheken in Bolsward en Makkum doen ook mee als vertel locatie, iedereen is van harte welkom om te komen luisteren.

Tijdens Nederland Leest krijgen leden én bezoekers het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis cadeau. Een meeslepend boek over een 60-jarige Nederlandse rentenier in Parijs, wiens geweten gaat opspelen wanneer hij tijdens wandelingen het andere Parijs kennen; een stad vol daklozen, junkies, bedelaars en vooral talloze illegalen.