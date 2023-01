Thijs Zonneveld op bezoek bij wielerliefhebbers in Sneek

Op 20 januari 2023 komt Thijs Zonneveld op bezoek bij toerfietsvereniging RTC Rally. Thijs is nieuwsgierig heeft een duidelijke mening over het wielrennen en fietsen in het algemeen. Hij heeft regelmatig discussies in het drukke verkeer in Amsterdam. Het wordt ook in Friesland steeds drukker op de fietspaden. Hoe kunnen we nu samen genieten van die mooie sport?

Thijs heeft ook vast nog wel wat verhalen over profwielrenners die ook moeten trainen en dat ook op de fietspaden en wegen in Nederland doen. Hoe kunnen zij zo hard trainen en toch nog genieten van het fietsen?

Thijs zijn columns in AD.nl zijn altijd zeer scherp, zijn boeken, zoals ‘Mijn gevecht’ met Thomas Dekker zijn openbarend en zijn analyses bij o.a. de avondetappe zijn altijd to-the-point.

Datum: vrijdag 20 januari 2023

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Het Bolwerk in Sneek

Prijs: € 7,50

Je hoeft zeker geen lid van RTC Rally te zijn op bij deze avond aanwezig te zijn

Kaarten kun je bestellen via: theatersneek.nl of rtcrally.nl