Thewis Hobma beste fierljepper in It Heidenskip, waar het pr's regent

IT HEIDENSKIP - Thewis Hobma heeft zaterdagavond het fierljeppen in It Heidenskip gewonnen. Hobma sprong in de voorronde naar 20,39 meter en daar kwam niemand meer overheen.De tweede plaats was voor Sytse Bokma met 19,97 meter. Rutger Piersma maakte het podium compleet met 19,96 meter.

Marrit van der Wal was opnieuw verreweg de beste bij de vrouwen. Met 17,39 meter liet ze haar concurrentes ver achter zich. Tweede was Femke Brouwer, die dat te danken had aan een nieuw pr van 15,85 meter. Sigrid Bokma kwam tot 15,46 meter. Dat was haar verste sprong van dit seizoen, goed voor de derde plaats.

Twee juniorenljeppers verbeterden hun pr: Riemer Durk Krol en Jelte Folkertsma. Dat leverde hun een eerste en tweede plek op. Krol kwam tot 19,39 meter en pakte daarmee de overwinning. Folkertsma volgde met 18,73 meter. Derde werd Wisse Broekstra met 18,65 meter.



Monsma over de 19 meter

Bij de jongens ging de overwinning naar Brent Monsma. Monsma sprong 19,37 meter. Dat was meer dan een meter verder dan zijn oude persoonlijk record. Djurre de Jong werd tweede met 17,03 eter. Jelte Veltman verbeterde zijn pr met bijna anderhalve meter. Zijn 16,51 meter was goed voor een derde plek.



Noa de Boer was de beste bij de meisjes. In haar laatste finalesprong kwam ze tot 14,31 meter. Dat was zuur voor Mirije Zorgdrager, want haar 14,26 meter, een persoonlijk record, was dus net niet genoeg voor de overwinning. Jeltske Terpstra eindigde als derde met 13,40 meter.



Bron: Omrop Fryslân