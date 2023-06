Theo Ruis bij zijn afscheid Oranjevereniging in zonnetje gezet

Theo Ruis, (officieel Teunis Kuindert Ruis) geboren op 5 februari 1953, is sinds 1995 al lid van het bestuur van de Vereniging Oranje Sneek. Dus nu al 28 jaar.

Hij was jaren bloemenhandelaar in Sneek, stond op de markt aan het Grootzand en verkocht rond de kerstperiode vele kerstbomen aan de Singel waar hij samen met zijn vrouw Janneke en kinderen woonde.

Hij is daardoor ook een bekende Sneeker, ook bekend om zijn gulle lach en praatjes op de markt. Je ziet hem ook veel wandelen in de stad en omgeving en gaat graag op reis met zijn vrouw naar hun appartement op Gran Canaria. Inmiddels genieten zij beide ook van hun pensioen.

Theo Ruis heeft zich altijd enthousiast in het bestuur ingezet als algemeen bestuurslid. Hij regelde veel met de organisatie van de Oranjemarkt in Sneek en als regelaar van de vrijwilligers. Hij is vooral een doener. Niets is hem te veel. Podium opbouwen met de vrijwilligers, spellen regelen voor de Koningsdag, vlaggetjes ophangen, folders rondbrengen, verkeer regelen, opruimen na afloop, bestuursvergaderingen, Theo was er altijd.

Ook ging hij vaak, samen met zijn vrouw, mee naar de landelijke congresdagen van de KBOV. Een dag of een weekend, samen met de andere leden van het bestuur, Dick en Gerda , Sikke en Geartsje, Jan en Liesbeth. Het was altijd gezellig en we hadden veel plezier met elkaar.

Aangezien Theo ook nog actief is bij carnavalsvereniging de Oeletoeters in Sneek en hij daar voorzitter wordt, stopt hij nu met de Oranje vereniging. “Als bestuur zullen we hem missen en vinden we het jammer, maar ook begrijpelijk. We willen Theo daarom ook hartelijk danken voor de inzet in al die jaren voor de Oranje Vereniging”, aldus de Oranjevereniging van Sneek.