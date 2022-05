Theo Maassen in Theater Sneek

Theo Maassen - Onbekend Terrein

Theo Maassen gaat in deze one man show terrein betreden waar hij nog nooit geweest is.

Natuurlijk hebben we allerlei dingen bedacht die ons houvast bieden in dit wankele bestaan. Continu proberen we de zaak in kaart te brengen, te duiden, te berekenen, te benoemen.

Soms geeft dat ons de illusie van helderheid maar in wezen tasten we in het duister. Ondanks alle wetten, afspraken, protocollen, reglementen, richtlijnen, verordeningen, bepalingen, geschreven- en ongeschreven regels. Want hoe iedereen zich ook uitslooft, wat voor plannen we ook smeden, waartoe we ons ook laten verleiden, elk moment is een nieuw moment. Elke stap die we zetten is een stap die nog nooit is gezet. Een stap op onbekend terrein.

Theo Maassen won een keur aan prestigieuze prijzen waar hij nooit mee te koop zal lopen. In de Volkskrant top 100 van grappigste fragment van naoorlogs Nederland staat hij met Mengvoeders United pontificaal op nummer 1. Cabarethistoricus Frank Verhallen plaatste hem in het ultrakorte rijtje: Jean-Louis Pisuisse – Toon Hermans – Freek de Jonge – Theo Maassen, en ziet hem als de cabaretier van de eeuwwisseling en daarna.

Hoe dan ook een schitterend compliment. Voor Freek, Toon en Jean-Louis dan hè.

Cabaret // ma 23 mei - 20:15 uur // € 30,50 LAATSTE KAARTEN// Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Yentl en de Boer - De Kampvuursessies

Yentl en de Boer zijn er weer klaar voor. Na twee synchroon geboren baby’s keert het muzikale cabaretduo weer terug op het podium met een verzameling van hun beste werk tot nu toe en gloednieuwe liedjes.

Kom lekker binnen, we steken een fikkie aan en gaan muziek maken. Een beetje samen zijn, op afstand, maar super intiem. Omdat we zin hebben om onze mooiste en grappigste nummers te spelen. En om nieuwe liedjes voor het eerst te laten horen. Een kampvuurtje, binnen. Zonder rook. Want jongens, het blijft gewoon een theater he en straks heb je toch ineens de brandweer op het podium en dat is te druk.

Je kunt Yentl en Christine kennen van hun muzikale bijdrages aan programma’s als Pauw, RTL Late Night en Opium TV. Of van hun liedjes, op de radio, van Frits Spits of via-via. Pers en publiek prijzen hun kraakheldere samenzang, sterke teksten en bizarre fantasie. Niet voor niks ontving het cabaretduo de prestigieuze Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied (Ik heb een man gekend) en werden ze genomineerd voor het nummer Stop de Tijd. De afgelopen twee theaterseizoenen toerde het duo door heel Nederland met hun bejubelde voorstelling Magie en brachten ze hun derde album Morph uit.

Cabaret // za 28 mei - 20:15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Kemp & Stek - Geluk, wat een gedoe!

Gaat een blij brein ons helpen?

Al die positieve gelukzoekers ten spijt, het leven is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Je brein reageert soms oerdom en dan weer superslim. Een blij brein is het best voorbereid op alle mooie, ontroerende, lastige en pijnlijke zaken van het leven. Wil je weten hoe je een blij brein krijgt?

Zeg nu zelf, worden we niet overspoeld met positivo’s en gelukzalvers. En dat terwijl het leven niet alleen bestaat uit opperste extase en geluk. Middelmatigheid, gewoontjes, saaiheid en tegenslagen zijn er genoeg. We mogen dan in een welvarend land leven, als mens echt wel deugen en er zeker het beste van willen maken, al dat geluksstreven is ook niet alles.

Het lijkt misschien gek, maar vanuit de nieuwste kennis over het brein laten Kemp & Stek zien dat het wel degelijk verschil maakt hoe je brein geladen is. Je brein reageert soms oerdom en dan weer superslim. Een blij brein is het best voorbereid op alle mooie, ontroerende, lastige en pijnlijke zaken van het leven. In een luchtige, hilarische en pakkende voorstelling nemen therapeut Jeroen Stek en acteur Ton Kemp je mee naar de uithoeken van het blije brein. Jeroen Stek werkte mee aan RTL4 programma Seven Year Switch en is ook te vinden op TEDx.

Theatershow // za 28 mei - 20:15 uur // € 15,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400