Thema-avond in de Spil: Overschakelen van uw woning naar elektrisch

Een goede voorbereiding is het halve werk

Naast de apparaten aanschaf, komen er ook aanpassingen in het huis en de meterkast . Dit is niet onoverkomelijk. Op deze thema-avond zal een deskundige spreker u stap voor stap meenemen in de technische aanpassingen, die in uw woning en meterkast gaan gebeuren. Dan bent u aan het eind van de avond voorbereid en weet u wat u kan verwachten. Tijdens de avond is er voldoende ruimte om uw vragen te beantwoorden en ervaring onderling uit te wisselen. Als u deze avond wil bijwonen, geef het even door op ons emailadres info@sneekduurzaam.nl

Om de kosten te dekken vragen we aan iedere deelnemer een bijdrage van € 5,--.