Theatervoorstellingen 'Wat Soesto!' worden in maart weer hervat

FRYSLAN - Vanaf 25 februari 2022 mag er weer in volle zalen worden gespeeld. Dat betekent dat de theatervoorstelling Wat Soesto! weer verder gaat in maart en april. "Fantastisch nieuws", zo laat organisator Pier21 weten.

De tour van 'Wat Soesto!' start vanaf 9 maart weer op en dan zijn Freark Smink en Klaasje Postma weer te zien door de hele provincie. Ze kunnen zelf ook niet wachten: “De maitiid komt der oan en Wat Soesto! ek! Wat in blier foarutsjoch, we kinne net wachtsje jimme wer te sjen!”

'Wat Soesto!' is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie. Een voorstelling gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden. Voor maart en april zijn door de vele wisselingen weer enkele kaarten beschikbaar, in september zijn er een aantal nieuwe voorstellingen gepland. Klik voor meer informatie en kaarten op deze link.

Ondertussen wordt er ook volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de theaterproductie SKAAD in de Blokhuispoort in Leeuwarden.