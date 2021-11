Theatervoorstelling ‘Wat Soesto!’ in It Harspit is uitgesteld

OPPENHUIZEN - De uitvoering van het Friese theaterstuk 'Wat Soesto!' in MFC It Harspit kan zaterdagavond 13 november helaas niet doorgaan. Door een geval van corona is het niet mogelijk de voorstelling te spelen.

In overleg met It Harspit is de voorstelling verplaatst naar woensdag 29 december. Dan spelen Freark Smink en Klaasje Postma alsnog 'Wat Soesto!' in het dorpshuis van Top en Twel. De voorstelling was al uitverkocht en de kaarten blijven ook gewoon geldig. De kaartbezitters krijgen nog persoonlijk bericht.