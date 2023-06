Theatervoorstelling over toekomst ouderenzorg in Fryslân zorgt voor dialoog

SNEEK-Vanaf maandag 3 juli speelt de voorstelling ‘Mag ik je kussen?’ in Theater Sneek in Sneek. Het is een theatervoorstelling over de zorg van morgen. Een eerlijke en uitdagende voorstelling voor iedereen die werkt in de verpleging, verzorging en thuiszorg. De theatervoorstelling heeft als doel om het gesprek over de toekomst van de zorg aan te jagen. Maar ook om zorgmedewerkers te laten zien dat zij er niet alleen voor staan: de zorg van morgen is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving.

‘Mag ik je kussen?’ speelt vanaf 12 juni in Fryslân voor medewerkers van Patyna, Alliade, Liante, Bos en Meerzicht, Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten, Leppehiem, Zorgcentrum Het Bildt, Interzorg en KwadrantGroep. Ook nemen studenten en docenten van ROC Firda deel. De voorstelling is gemaakt door TheaterMakers Radio Kootwijk en onderdeel van een landelijke theatertour. Afgelopen maand ging de voorstelling in première. De eerste reacties uit het land waren lovend: ‘spraakmakend en een hart onder de riem tegelijk’ en ‘een gevoel van herkenning.’

Met zes topacteurs, muziek, film, dans en een indrukwekkend decor is ‘Mag ik je kussen?’ een cadeautje voor alle zorgmedewerkers in Nederland.

Over de voorstelling

De voorstelling gaat over een alleenstaande man met dementie, zijn dochter die de hele wereld over reist en het zorgteam dat om hen heen staat. Op een ontroerende en uitdagende manier laat het zien dat de zorg er alles aan doet om de man overeind te houden - tot het thuis echt niet meer kan. Daarmee geeft de voorstelling inzicht in de moeilijke keuzes waar zorgmedewerkers dagelijks mee worden geconfronteerd. Met een zorghart dat eigenlijk nooit opgeeft, maar nu toch echt de grenzen van het mogelijke heeft bereikt. Na de voorstelling gaan de genodigden met elkaar in gesprek.

Dat gesprek is nodig, want de samenleving wordt steeds ouder en de vraag naar zorg stijgt. Nu al merken zorgmedewerkers daar de gevolgen van. Hoe kunnen zorgmedewerkers ook in de toekomst met dezelfde passie en aandacht voor hun cliënten blijven zorgen, zonder zelf nog harder te moeten werken? Dat is de vraag die centraal staat.

Praat vandaag over morgen

De theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen?’ is onderdeel van het landelijke programma Over Morgen. Over Morgen zoekt in dialoog met de sector en de samenleving naar oplossingen voor de zorg van morgen. Want het moet anders. Ook in Fryslân zijn de gevolgen van de vergrijzing nu al merkbaar. Niet alleen zorgorganisaties, maar ook de politiek, zorgverzekeraars, het bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en buurtinitiatieven spelen een rol in toekomstbestendige ouderenzorg.

Kortom, de hele samenleving is aan zet. Want we kunnen de zorg alleen anders organiseren, als mensen hun verwachtingen bijstellen. Hoe wil jij ouder worden? Wat heb je daarvoor nodig? Is je woning nog leeftijd-proof en wat verwacht je van je naasten? Onder het motto praat vandaag over morgen wordt het gesprek aangejaagd over de toekomst van ouder worden.