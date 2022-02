Theatervoorstelling 'Echt Wier!' in MFC It Harspit

OPPENHUIZEN - Op zaterdag 19 maart spelen de Friese acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma het theaterstuk 'Echt Wier! in dorpshuis It Harspit in Oppenhuizen. De online kaartverkoop is al volop in gang gezet. Deze kaarten zijn te bestellen via de website van It Harspit.

Over 'Echt Wier!'

Als je lang bij elkaar bent, valt er weleens een stilte. Een stilte die misschien steeds langer duurt, omdat het meeste al is gezegd. Maar als de relatietherapeut wil, dat je elke dag een uurtje met elkaar praat, dan doe je dat, dan ga je er voor zitten. Dan blijkt, dat hoe lang je ook bij elkaar bent, nog steeds niet alles is gezegd.

Echt Wier! is een voorstelling over dagelijkse zaken, over praten en zwijgen, over trouw en eenzaamheid, over opruimen en bewaren, over slapen en wakker liggen, over weer en wind, over toen, over nu, over straks. Jan Arendz en Marijke Geertsma verbreken de stilte, vertellen verhalen en spelen scènes, komisch en uit het leven gegrepen. Een nieuw oorspronkelijk Fries toneelstuk van Bonne Stienstra en regie van Bruun Kuijt. Speciale gast is Frâns Faber, tekenaar, illustrator en muzikant.

Online kaartverkoop

Kaarten zijn te bestellen via www.itharspit.nl.

Voor vragen of meer informatie, stuur een e-mail naar evenementen@itharspit.nl