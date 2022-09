Theatervoorstelling door het donker

SNEEK- Het Fries Scheepvaart Museum brengt in november 2022 Door het donker op de planken, een nieuw toneelstuk over de verzetsgroep Lever. De familie Lever, die de kern van de verzetsgroep vormde, woonde in de Tweede Wereldoorlog in één van de panden waar nu het Fries Scheepvaart Museum is gevestigd.

Door het donker is een theatervoorstelling over de gebeurtenissen rondom de Sneker verzetsfamilie Lever en hun Joodse onderduikers. In de nacht van 16 november 1943 viel de Sicherheitsdienst hun woning aan het Kleinzand 18 binnen, een van de panden waar nu het Fries Scheepvaart Museum in is gevestigd. Het stuk blikt terug op de oorlogsjaren van actief verzet vanuit het geloof en werpt de vraag op: waar vind je de waarheid?

De verzetsgroep Lever

De familie Lever verspreidde illegale bladen zoals Vrij Nederland en Trouw, en had vaak Joodse mensen in huis die wachtten op een definitief onderduikadres. Na de inval werden vader Hendrik en onderduikster Rosa (Rozet) IJzerman afgevoerd naar Duitsland, beide stierven in een concentratiekamp. Zoon Jan sloot zich na zijn ontsnapping aan bij de Knokploeg Groningen en kwam om het leven bij een verzetsactie. De andere zoon, Hendrik jr. was al eerder ondergedoken in Lions maar werd gearresteerd en eindigde voor het vuurpeloton in Vught. Meta Lever werd na een dagenlang verhoor in de Blokhuispoort weer vrijgelaten. Zij en haar moeder bleven na de oorlog alleen achter.

Theaterstuk

Door het donker is geschreven door Peter Sijbenga, die als componist en tekstschrijver onder andere werkt voor Tryater. De regie is in handen van Lucienne van der Meulen. Zij regisseerde veel toneelstukken in Sneek en was onder andere betrokken bij het openluchtspektakel ‘Drie Gebroeders’ aan het Snekermeer in 2013. De cast bestaat uit gedreven amateuracteurs uit Sneek en omgeving. Behalve van toneelspel wordt in de voorstelling ook gebruik gemaakt van videoprojectie en live muziek.



Kaarten voor de voorstelling kosten € 15,- per stuk.

Speeldata: 16 (première voor genodigden), 17, 18, 19, 24, 25 en 26 november 2022.

Aanvang: 19.30 uur.

Bent u slecht ter been of zit u in een rolstoel, dan willen wij dat graag vooraf weten. U kunt ons bereiken via info@friesscheepvaartmuseum.nl of 0515-414057