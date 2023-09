Theatertour ‘GASTFRIJ mei Bruno’

Alle onderdelen staan in het teken van aandacht hebben voor elkaar en deze zien te behouden. Niet alleen in deze tijd maar altijd! De voorstellingen vinden plaats in lokale theaters (of daartoe geschikte ruimtes) binnen de gemeente Súdwest Fryslân, bedoeld om zoveel mogelijk ‘mienskippers’ de kans te geven naar de voorstelling te gaan. De entree is gratis.

Op 1 oktober vindt een verkorte versie van het programma plaats in de theaterzaal van het Atrium te Sneek. Deze voorstelling wordt twee keer uitgevoerd tijdens het Kom Erbij Festival, in de Week tegen Eenzaamheid. Inloop is om 13.00 uur, de start van de voorstellingen wordt daar bekend gemaakt.

De muziektheatertour ‘GASTFRIJ mei Bruno’ bestaat uit drie delen, alle bedoeld om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid binnen de gemeente Súdwest Fryslân.

Begin van dit jaar konden bewoners een verzoekje indienen om andere ‘mienskippers’ een hart onder de riem te steken of gewoon te laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Deze verzoekjes vertolkte Bruno op muzikale wijze door betreffende personen aan huis toe te zingen. De vele huis-aan-huisbezoekjes in en rond de zes steden van de gemeente hebben tot mooie, hartverwarmende en ontroerende reacties geleid.

Huiskamerconcerten

Voor de activiteit die hierop volgde, bestond eveneens veel belangstelling: de huiskamerconcerten. ‘Mienskippers’ konden een huiskamerconcert aanvragen en zelf gasten uitnodigen dit bij te wonen met de bedoeling om een gezellige, muzikale ontmoeting met elkaar te hebben waarbij het hebben van aandacht voor elkaar voorop staat. Een ander doel van ‘GASTFRIJ mei Bruno’ is om de bewoners van Súdwest Fryslân kennis te laten maken met cultuur, een manier om elkaar in een andere omgeving te ontmoeten en om even los te komen van dagelijkse beslommeringen.

Mini-concertjes

Van mini-concertjes naar een groter publiek, ter afsluiting van deze muziektheatertour gaat ‘GASTFRIJ mei Bruno’ de komende maanden zes keer het theater in. Tijdens deze voorstelling staat het ontmoeten en aandacht hebben voor elkaar centraal. De muzikant Bruno weet zijn optreden te voorzien van toepasselijke liedjes, enkele speciaal voor deze voorstelling geschreven. Daarbij zal de theaterman in hem uiteraard terugblikken op de ervaringen van de huis-aan-huisbezoekjes en de huiskamerconcerten en nadruk weten te leggen op hoe belangrijk het is om elkaar echt te zien. Ook laat hij de mogelijkheid niet voorbijgaan om stil te staan bij een mindere periode die we inmiddels achter ons hebben liggen. Laat u verrassen en verras uzelf door elkaar in het theater te ontmoeten!

De voorstelling van ‘GASTFRIJ mei Bruno’ vindt in ieder geval plaats op zondagmiddag 1 oktober in het Atrium (een gecomprimeerde versie), op 19 november in De Mande te Nijland van 15.00 - 16.30 uur, inloop vanaf 14.30 uur; 7 december in Doarpshûs Ús Honk te Britswert van 20.00 uur - 21.30 uur. Houd de site in de gaten voor actuele informatie: www.brunorummler.com of vind de site via Gastfrij mei Bruno.