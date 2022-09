SNEEK- Iedereen heeft wel mensen in zijn omgeving die je graag eens iets extra’s zou gunnen. Omdat ze een steuntje in de rug verdienen, een hart onder de riem of om te vertellen dat ze gewoon bijzonder zijn. Daarom bieden Theater Sneek en stichting ’t Waterpoartsje (van Stadsbrouwerij Sneek) ook komend theaterseizoen weer twee gratis stoelen aan voor een magisch avondje uit. Ze noemen het theaterstoelen met un goëd gefoël.

Het theater heeft 11 prachtige en diverse voorstellingen geselecteerd. Theaterdirecteur Wiebren Buma en Cees Vogelvanger bestuurslid van ’t Waterpoartsje beseffen dat een avondje theater lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. ‘Hoe mooi is het dan dat Snekers elkaar dit aan kunnen laten bieden?’, zeggen Wiebren en Cees samen.

Beide partijen hebben plezier en gemeenschap in Sneek hoog in het vaandel staan. De Walrus in Sneek hoorde van het initiatief en heeft spontaan aangeboden vooraf een lunch of diner te serveren. Dit is Sneek op zijn best!

Heb jij vrienden, familie, kennissen of buren die je deze bijzondere stoelen gunt, surf dan naar stadsbrouwerijsneek.nl en doe je aanvraag!