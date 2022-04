Cees Vogelvanger van Stichting ’t Waterpoartsje zegt hierover: "Iedereen heeft wel mensen in zijn omgeving die je graag iets extra’s gunt. Een verzorgde avond theater is een veelzeggend cadeau voor mensen die je heel graag eens in het zonnetje wil zetten. Omdat ze een bijzonder bedankje verdienen, een steun in de rug nodig hebben, omdat ze het zelf niet kunnen betalen of om welke reden dan ook. Het theater is een magische plek in Sneek en dus een uniek cadeau".

Wiebren Buma, directeur van het Theater beaamt dat. "Mensen ervaren het theater altijd als iets speciaals. Net als Stichting ’t Waterpoarstje hebben wij als doelstelling mensen un goëd gefoël mee te geven en als wij als theater een extra bijdrage kunnen leveren aan het plezier en de gemeenschap van Sneek dan doen we dat heel graag".

Beide heren krijgen veel energie van het idee dat ze met hun samenwerking andere Snekers de kans geven twee mensen een geweldige avond en herinnering te geven. "Zo wordt Sneek weer een stukje mooier!", aldus Cees en Wiebren.

Aanvragen

Heb je vrienden, familie, kennissen of buren die je een bijzondere avond gunt, doe je aanvraag voor theaterstoelen met un goëd gefoël via de site van stadsbrouwerij Sneek. https://stadsbrouwerijsneek.nl/theaterstoelen-met-un-goed-gefoel/

Stadsbrouwerij Sneek financiert, samen met haar ambassadeurs, Stichting ’t Waterpoartsje vanuit de opbrengsten van hun ambachtelijke gebrouwen bieren en gin. Je kunt de Stadsbrouwerij Sneek ook bezoeken boven in de Walrus in het centrum van Sneek.