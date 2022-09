Theaterseizoen in Scharnegoutum gestart met uitverkochte zaal

Door de omstandigheden van afgelopen 2 jaar zijn er stukken op de plank blijven liggen, die nu weer plaats kunnen vinden. Maar er zitten ook nieuwe voorstellingen bij, die vlak na hun première naar Scharnegoutum komen.

23 september kwamen Freark Smink en Klaasje Postma al met de succesvolle voorstelling ‘Wat Soesto!’ van Pier21 voor een uitverkochte zaal spelen. Een groot succes!

Op 29 oktober komt Pier21 met ‘BIJKE’, gespeeld door Joke Tjalsma en Theun Plantinga, deze gaat 14 oktober in première. De meest fleurige en treurige voorstelling over eenzaamheid ooit.

Vervolgens komen Jan Arendz en Marijke Geertsma op 12 november met de voorstelling ‘Echt Wier!’ Een voorstelling met verhalen en anekdotes, komisch en uit het leven zelf. Over dagelijkse zaken, over trouw en eenzaamheid, over weggooien en bewaren, over slapen en wakker liggen, over toen, over nu, over later.

Tot slot op 18 maart 2023 Toneelvoorstelling ‘Ús man’, een zeer humoristisch tweeluik over twee vrouwen die terug- en vooruitkijken op hun relatie. Een productie van Stichting Breinroer.

Kaarten voor ‘Bijke’ zijn verkrijgbaar via www.pier21.nl Voor Echt Wier! én Ús man via kaarten@dorpshuis-scharnegoutum.nl of 0515 422828