Het gaat om De Harmonie in Leeuwarden, De Lawei in Drachten, Posthuis Theater in Heerenveen, De Koornbeurs in Franeker en Theater Sneek. De samenwerking is ook te zien in de theaters zelf, want in september komen ze met het gezamenlijke Festival Overmorgen.

Dat bestaat uit vijf voorstellingen die in vijf weekenden langs de theaters gaan. "Om te vieren dat we corona achter ons laten en om de makers en artiesten op deze manier weer van werk te voorzien en ze door deze lastige tijd te helpen", zegt directeur Wiebren Buma van Theater Sneek.

Actrice en regisseur Tamara Schoppert heeft een van de voorstellingen gemaakt."De voorstelling heet Bingo en we spelen ook een bingo, maar de dame van de bingo verliest zichzelf in een verhaal." Het stuk heeft armoede als onderwerp. "Een verhaal dat over heel veel mensen gaat. Mensen kunnen allemaal wel iemand van wie ze weten dat die krap zit en niet rondkomt."

Het publiek krijgt ook echt een bingokaart en doet mee aan het spel. De voorstelling blijft niet in het theater, maar gaat naar weekcentra. Door de steun van het festival kan de prijs voor een toegangskaartje laag worden gehouden. "Maar dat moet ook als je het over dit onderwerp wilt hebben. Daar moeten mensen bij kunnen komen", zegt Schoppert.

Theatermaker Wendy Viel heeft een voorstelling gemaakt in opdracht van De Lawei. Het stuk heet Welkom in Drachten. De makers gaan daarin op zoek naar verhalen van mensen die door de jaren heen naar Drachten zijn verhuisd. Viel: "Wat al die mensen gemeen hebben, is dat ze van een nieuwe plek, Drachten, hun thuis moesten maken."