Theaterprogramma Week 38

Plien en Bianca – En nu dan!?

Plien & Bianca, een genre op zich, zijn al jaren niet meer weg te denken aan de top van de Nederlandse komedie. Ook in Theater Sneek zijn Plien & Bianca steevast uitverkocht.

In En nu dan? wacht er een onvergetelijke stoet aan meesterlijke typetjes en nemen de dames je weer een avond mee in hun unieke mix van hartverscheurende humor en ontroerende hilariteit. Stel je voor: gefrustreerde kabouters, een enorme sprong in het diepe, giraffen in het theater, ‘Changing of the Guard’ en een kanon. Mix dat met turboverkledingen, sublieme timing en een majestueus decor en je krijgt een avondje onvervalst lachen met Plien & Bianca. Het vorige theaterprogramma, Gaat het nog door?, van het succesvolle duo zorgde voor louter lovende recensies, een nominatie voor de Poelifinario 2015 en uitverkochte zalen.

Cabaret // wo. 21 september – 20:15 uur

Waylon – Gewoon Willem

Een oer Hollandse naam; een naam voor een koning. Maar ook voor één van Nederlands grootste muzikale talenten, die besloot zijn naam te veranderen in Waylon.

De man die het als een persoonlijke missie zag om country naar Nederland te halen. Om het in het zuiden van Amerika ontstane levenslied naar de Lage Landen te brengen met als één van de hoogtepunten; een tweede plek op het Eurovisie Song Festival met ‘Calm after the Storm’.De Lage Landen die hem echter steeds beter passen. Uiteindelijk is hij ook ‘Gewoon Willem’, een man uit de Apeldoornse klei getrokken! Daar lag dan ook de basis van zijn eigen levenslied. Al die jaren zong hij dit in een andere taal maar dat vindt hij niet langer nodig. Het schrijven en uitbrengen van zijn eerste Nederlandstalige album is een eerbetoon aan zijn wortels. Het rood van een geleefd leven, het wit van de rust die hij heeft gevonden en het blauw van de diepgang dat hoort bij het ouder worden. Deze levensloop schreeuwde om liedjes in zijn moerstaal met de poëzie die hoort bij een levenslied. ‘Gewoon Willem’ heet dan ook zijn nieuwe album.

Samen met de dichters van IOS (Is Ook Schitterend), Joost Marsman, Sander Rozenboom en poëet Han Kooreneef, heeft hij prachtige Nederlandse teksten op mooie melodieën gemaakt. Simpel en diep. Een album dat om uitleg vraagt. In zijn theatershow “Gewoon Willem” geeft hij tekst en uitleg. Anekdotes uit een rijk leven van een simpele jongen met een groot talent in een ingewikkelde wereld, die graag het gesprek aangaat met zijn publiek. En dit met alle liefde trakteert op liedjes in zijn moerstaal.

Muziek // vr. 23 september – 20.15 uur