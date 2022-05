Theaterprogramma Sneek Week 19

100 jaar SC Heerenveen - met Riemer van de Velde, Foppe de Haan, Syb van der Ploeg e.a.

In 2020 bestond SC Heerenveen 100 jaar, maar de afgelopen periode leende zich er niet voor om deze mijlpaal te vieren.

Met terugwerkende kracht gaan we ruimschoots aandacht besteden aan dit jubileum in een theatercollege vol nostalgie en mooie verhalen, met dé iconen die de club een gezicht hebben gegeven.

Het belooft een unieke avond te worden. In deel twee van het theatercollege is er de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de hoofdrolspelers en na afloop is er een meet & greet.

Legendary Albums Live - Stayin' Alive With The Bee Gees Theatershow // di 10 mei - 20:15 uur // € 23,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Legendary Albums Live spelen traditiegetrouw hun eerste show in Theater Sneek!

Een avond lang hits van de Brothers Gibb met het karakteristieke stemgeluid! Op het programma staan de enorme Bee Gees successen uit de jaren 60 en een live uitgevoerde versie van het 45 jaar geleden verschenen album Main Course, met onder andere de megahits Nights on Broadway en Jive Talking. Het is hun beste plaat en door het meer funky geluid, ook het muzikale keerpunt in hun carrière. Daarna mogen de heupen los tijdens de discohits uit Saturday Night Fever én een feature van het door hen geschreven album Guilty, Barbra Streisands 4, jarig jubileum album.

Met John Vooijs (onze Nederlandse Tarzan), Ruben Tarmidi en Bastiaan Mulder begeleid door de LA- Live Band onder leiding van Jan-Peter Bast. Met extra duetten met Patricia van Haastrecht.

Symphonic Rock Night - The Second Chapter

Met de indrukwekkende rockshow A Complete Evening maakte Symphonic Rock Night een verpletterend debuut in de Nederlandse theaters. Na vele lovende reacties is Symphonic Rock Night terug met een splinternieuwe show: The Second Chapter.

De band presenteert een geheel nieuwe set met songs van o.a. Pink Floyd, Yes, Marillion, Supertramp, Focus, Earth & Fire en Genesis, die samen een fantastisch beeld schetsen van de popmuziek in de jaren 70. Muziek die nog altijd hoog in de jaarlijkse Top 2000 terug is te vinden.

Drummer Tim de Jong: “’The Second Chapter’ is een hele mooie show geworden met nieuwe nummers, waarbij de symfofans wederom een fraai afgewogen mix van bekend en legendarisch materiaal in één avond tot zich kunnen nemen. Voor ons opnieuw dé kans om met de allerbeste Nederlandse muzikanten deze fantastische muziek te spelen.”

Rundfunk – Todesangstschrei

Na Wachstumsschmerzen komen de heren terug naar het theater met hun nieuwe voorstelling Todesangstschrei.

Het duo Rundfunk (Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde) beleefde een droomdebuut. Na de succesvolle televisieserie ontving hun eerste voorstelling Wachstumsschmerzen een vloedgolf aan lovende recensies, ontstond er een ware run op de kaarten en wonnen ze de Neerlands Hoop 2018.

Je hebt het nest nog niet verlaten of je haren worden dunner, je spieren strammer en je zicht zwakker. De allesbeklemmende angst voor de dood en het wachten daarop is onvermijdelijk begonnen. En het enige dat zeker is, is dat -ie elke seconde dichterbij komt.

Na Wachstumsschmerzen over de pijn van het opgroeien, storten de jongens van Rundfunk zich in Todesangstschrei op de nietsontziende ellende van de naderende dood. Lachen.

