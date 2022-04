Theaterprogramma Sneek Week 18

Superjuffie (5+) - De Toren van Geluid

Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een tornado door de lucht. Zo redt ze alle dieren net op tijd! Al snel ontdekken haar leerlingen en Hakim, de conciërge, haar bijzondere gave. Gelukkig beloven ze niets tegen de strenge directeur te zeggen. Ondertussen gebeuren er hele vreemde dingen in de stadsdierentuin…Komt Superjuffies hulp op tijd?

De Superjuffie-boeken van Janneke Schotveld, met illustraties van Annet Schaap, zijn al lange tijd een groot succes en zijn met vele prijzen bekroond. De makers van De Toren van Geluid zijn Superblij om met Superjuffie een nieuw avontuur aan te gaan. Ze kunnen niet wachten om het verhaal over de lieve en stoere Juf Josje naar de theaters te brengen!

Familievoorstelling // wo 4 mei - 14:30 uur // € 14,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Belle en het Beest (4+) - De Musical

Een sprookje komt tot leven in het theater: Belle en het Beest De Musical!

In één van de meest romantische volkssprookjes spelen Sita Vermeulen en Bettina Holwerda afwisselend de rol van Belle: een slim, sprankelend meisje die verder leert kijken dan het woeste uiterlijk van het Beest. Natuurlijk komt ook in dit kleurrijke koninkrijk het altijd populaire, groene tovenaarsduo Titus & Fien tevoorschijn. Uiteraard zorgen zij weer voor een flinke dosis beestachtig goede humor voor jong én oud.

Zet het masker af, en toon je ware gezicht! Met de betoverende liedjes, prachtige meerstemmigheid, schitterende kostuums en hi-hilarische scènes is Belle en het Beest De Musical de mooiste, meest magische voorstelling voor de hele familie.

Echte schoonheid zit diep vanbinnen; zo vertelt het bijzondere verhaal van de dertiende sprookjesvoorstelling van Van Hoorne Entertainment. Met ruim 125.000 bezoekers per theaterseizoen zijn de magische familiemusicals, waaronder De Kleine Zeemeermin en Doornroosje, al vele jaren échte publiekstrekkers. In 2021-2022 gaat de sprookjestraditie verder met Belle en het Beest De Musical.

Familievoorstelling // vr 6 mei - 14:30 uur // € 20,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Gif - Bitterzoete ode aan verlies - Stefan de Walle en Carine Crutzen

Internationaal gezien is Gif al jaren het grootste Nederlandse toneelsucces.

Het bekroonde stuk van Lot Vekemans werd al 74 keer geproduceerd in 21 landen en vertaald in 15 talen. Voor het eerst is de bitterzoete ode aan verlies nu te zien op een grote tournee langs de Nederlandse theaters, gespeeld door topacteurs Carine Crutzen en Stefan de Walle.

Gif gaat over twee mensen die proberen te leven met ‘wat er niet is en wel had moeten zijn’. Tien jaar na het overlijden van hun kind ontmoeten een man en een vrouw elkaar voor het eerst weer. Via een brief hebben ze te horen gekregen dat er een herbegrafenis komt vanwege gif in de bodem. Hij heeft een nieuw leven opgebouwd. Zij kan de gedachte aan een nieuw leven niet verdragen. Tijdens de paar uur die ze samen doorbrengen tasten ze elkaar af en blijkt hoe het grote verlies hun beider levens vergiftigd heeft. In een intense dialoog blijven ze zoeken naar dat ene woord; die ene beweging waarin het verleden tot rust zou kunnen komen.

Toneel // zo 08 mei - 14:30 uur // € 26,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400