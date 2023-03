Theaterproducent Pier21 bestaat 10 jaar, maar is nog lang niet klaar - “Het voelt alsof we nog maar net begonnen zijn.”

FRYSLAN - Op 16 maart 2013 ging De Emigrant in première, de eerste voorstelling van Pier21, inmiddels alweer tien jaar geleden. Na 10 jaar en 15 producties is Pier21 niet meer weg te denken uit het Friese theaterlandschap. Dit is op 16 maart 2023 feestelijk gevierd in Theater De Koornbeurs, dezelfde locatie waar De Emigrant in première ging, samen met al die mensen die Pier21 geholpen hebben om te staan waar het nu staat.

Volgens initiatiefnemer David Lelieveld voelt het "alsof we nog maar net begonnen zijn", Pier21 maakt bijzondere producties in Fryslân, Nederland en daarbuiten

Tegelijkertijd met de viering van dit bijzondere jubileum is er ook een voorproefje gegeven van de voorstellingen in 2023. In 2023 maakt Pier21 maar liefst 6 producties door heel Fryslân, Nederland en zelfs daarbuiten.

Naast het jaarlijks terugkerende Verhalenavond worden er twee nieuwe producties gepresenteerd en gaan er drie in reprise in een nieuw jasje. Zo gaat in april de jeugdvoorstelling Kanoet, over het bijzondere wadvogeltje, in première in Mauritanië, in het Arabisch.

“Wy ha Kanoet mear as 200 kear spile yn Fryslân en in Dútslân. Mar eins moat dit ferhaal ferteld wurde lâns de hiele trekroute fansels”, zo vertelt Theo Smedes, acteur in de Friese versie van Kanoet en regisseur van de Mauritaanse versie, ”En no giet de foarstelling nei Mauritanië, it ein stasjon fan de kanoet. Hoe moai is dat!”

In april en mei gaat BOER BEN IK! in première, de Nederlandstalige versie van het zeer succesvolle WAT SOESTO!, opnieuw met Freark Smink en Klaasje Postma. Deze voorstelling wordt o.a. gespeeld op een heel bijzondere boerderij tijdens het Karavaan Festival in Alkmaar. “Het is fantastisch om te zien dat het succes van WAT SOESTO! ook buiten Fryslân is opgemerkt”, zo vertelt David Lelieveld, creatief producent van Pier21, “Het thema is ook zo actueel en de manier waarop Freark en Klaasje dit spelen maakt overal diepe indruk.”

In juni en juli staat Leeuwarden in het teken van de herdenking van ons slavernijverleden. Pier21 maakt, in coproductie met Untold, Volksoperahuis en Stadsschouwburg De Harmonie, Un dia nobo - Wan nyun dey - In nije dei, een magische voorstelling met muziek, dans en zang in het Sranantongo, Papiaments en Fries over de doorwerking van het slavernijverleden in Fryslân. Deze voorstelling speelt op een bijzondere locatie, de tuin van het Keramiekmuseum Princessehof. De voorstelling wordt geschreven door Guus Pengel en geregisseerd door Kees Scholten, met spel en zang van Hiske Oosterwijk en Yuli Minguel en muziek en dans van Untold. “Het steeds meer durven aankijken van ons slavernijverleden is een actueel thema”, zo vertelt Guus Pengel, schrijver van Un dia nobo – Wan nyun dey – In nije dei, “We staan met onze handen vol scherven en de vraag is hoe we de toekomst gaan maken met elkaar”.

In september gaat de nieuwe jeugdvoorstelling in première. Benno is een jeugdopera in coproductie met KASKO en Maanlanders en gaat over de wondere wereld van de bodemdieren. In deze muziektheatervoorstelling leren kinderen over het nut en de schoonheid van alles wat er onder een stoeptegel leeft. Benno zal spelen in scholen in Noord- en Oost-Nederland.

De Emigrant

In oktober komt Pier21, ter ere van het 10-jarig bestaan, terug met De Emigrant. Opnieuw verteld, in regie van Jos Thie en opnieuw met Freark Smink en Theo Smedes. De Emigrant wordt door heel Fryslân gespeeld in dorpshuizen en theaters. “De Emigrant is tot op heden de meest succesvolle voorstelling van Pier21, als je naar de bezoekersaantallen kijkt”, zo zegt David Lelieveld, “Het thema is ook nog altijd actueel.”

Aan het einde van 2023 staat vervolgens nog een laatste bijzonder project op stapel. Want WAT SOESTO! wordt niet alleen in het Nederlands gespeeld maar ook in het Friulisch, een minderheidstaal in Noord-Italië. Daar wordt dan ook De Emigrant opgevoerd, in het Fries met Friulische boventiteling.