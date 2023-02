Theaterconcert Zydeco la Louisiane bij Lewinski

SNEEK- Zaterdagavond is er een theaterconcert van Zydeco la Louisiane bij Lewinksi in Sneek.

Zij spelen door het hele land in kroegen, theaters, op feesten en festivals. Zydeco is feestelijke muziek uit de staat Louisiana in de Verenigde Staten. Deze muziekstroming ontstond aan het begin van de twintigste eeuw als merkwaardige mengeling van traditionele Franstalige Cajunmuziek en de Afro-Amerikaanse Rhythm and Blues en Blues met een belangrijke rol voor de accordeon. De term Zydeco voor deze feestelijke hutspot van stijlen is een verbastering van de titel van het nummer ‘Les Haricots Sont Pas Salés’.

Een theaterconcert van Zydeco La Louisiane is een reis door de geschiedenis van de Zydeco en een hommage aan de muzikale helden van de band zoals Clifton Chenier, Buckwheat Zydeco en Chubby Carrier. Deze sprankelende voorstelling waar de liefde voor muziek vanaf spat is een muzikaal avontuur waarin de met beelden ondersteunde verhalen achter de muziek afgewisseld worden met feestelijke en stevige rootsmuziek uit Louisiana.

Vooraf mee-eten is mogelijk, kies dan ticket incl diner. (graag dieetwensen of allergieën vooraf aan ons doorgeven). Keuken geopend tussen 18:00 en 19:30 uur.

Zydeco start om 20:00 uur.

A tribute to the legends of Zydeco; zaterdag 4 februari 2023 / 19:30 / Lewinski Sneek

Theaterconcert Zydeco La Louisiane: A tribute to the legends of Zydeco; Zydeco La Louisiane is een trio met Peter Mul (accordeon/lead vocals), Bill Honing (drums) en Peter Kummer (bas/backing vocals).