Theatercollectief zoekt vijftig Friese LHBTQIA+’ers die coming-out-verhaal willen delen

LEEUWARDEN – Theatercollectief Firma Draaijer&DeVries is op zoek naar vijftig LHBTQIA+’ers die geïnterviewd willen worden over hun coming-out en ervaringen als LHBTQIA+’er in Friesland. Theatermaker Romke Gabe Draaijer (32) hoopt met de interviews een beter beeld te krijgen van hoe het gesteld is met de queer-emancipatie in Friesland. De gesprekken zullen als basis worden gebruikt voor zijn artistieke onderzoeksproductie Pinokkio lost time, een voorstelling die in februari 2023 zal spelen bij Tryater in Leeuwarden.

Startpunt van het onderzoek was de vraag waarom Draaijer pas zo laat – hij was 27 – uit de kast kwam. Een vraag die hem veelvuldig is gesteld, maar waar hij geen pasklaar antwoord op heeft. “Ik vermoed wel dat het te maken heeft met de heteronormatieve omgeving waarin ik opgroeide, en door te reflecteren daarop ontdekte ik mede dat ik een ‘verloren tijd’ heb ervaren. Een tijd waarin ik niet mezelf durfde te zijn en daardoor voor mijn gevoel een tijdlang niet ten volste heb geleefd”, aldus Draaijer.

Molkwerum

Draaijer, die zelf opgroeide in Molkwerum, hoopt met de interviews te ontdekken of anderen zich in zijn verhaal van een ‘verloren tijd’ herkennen en wat hun visie is op seksuele- en genderidentiteit in Friesland. “Met het project willen we in kaart brengen hoe anderen het ervaren om écht jezelf te zijn of te worden in Friesland. Ik ben nieuwsgierig of er een narratief is dat we delen en denk dat we veel kunnen leren door naar elkaars verhalen te luisteren.”

LHBTQIA’ers die willen meewerken aan het project kunnen contact opnemen via firmadraaijerendevries@gmail.com. Alle gegevens, evenals de resultaten van de interviews, worden met uiterste discretie behandeld.

Over Firma Draaijer & DeVries

Firma Draaijer & DeVries is een stichting van theatermakers Romke Gabe Draaijer (32) en Eline de Vries (28). Draaijer en De Vries leerden elkaar kennen bij Tryater en focussen zich samen op locatietheater en immersive theater, een theatervorm waarbij niet alleen de voorstelling als ervaring belangrijk is, maar ook de beleving vooraf en nadien. De stichting debuteerde afgelopen zomer met festival De Wike fan ‘e Grutte Earen, een week vol kunst, cultuur, natuur en wetenschap nabij de Grote Oren van Burum.