Theaterbijeenkomst in Sneek: Mijn leven, mijn einde!

SNEEK- Voor iedereen die meer wil weten over welke keuzes je hebt om waardig sterven mogelijk te maken, organiseert de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) een theaterbijeenkomst op dinsdag 16 mei in Theater Sneek in Sneek. Iedereen is welkom, graag wel eerst inschrijven. Het programma start om 14.30 uur (inloop 14.00 uur) en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De toegang is gratis.