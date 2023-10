Theater-Toneelvoorstelling Amato ‘Denk aan mij’ in De Spil

Komedie geschreven door Hetty Heyting, bewerkt door Gerard Hamersma

Onder leiding van Gerard Hamersma is theatergroep Amato al een tijdje druk aan het repeteren en gaat in dit jubileumjaar ( 50-jarig bestaan) van de Spil eindelijk weer een toneeluitvoering geven.

Deze keer nemen ze jullie mee naar een vakantiehuis in Frankrijk. Een leuke uitnodiging blijkt toch iets anders uit te pakken…

Het stuk wordt gespeeld in de grote zaal van de Spil, in een werkelijk schitterend mooi decor. Dit mag u niet missen.

Spelers Annemarie Martens, Ditty Weerts, Jeanetta Altenburg en Ronald Postma en Gerard Hamersma wensen u alvast veel plezier.



Let op:

Er is geen voorverkoop. De kaartverkoop is bij binnenkomst. De kaartjes zijn € 7,00 p.p.

U kunt contant of met QR code betalen, pinbetaling is voor de kaartjes niet mogelijk.

Datum: 3 november 2023 en 4 november 2023

Tijden : voorstelling 20.15 uur (De Spil is geopend om 19.30 uur)

Entree: €7,-

LOCATIE: DE SPIL MOLENKRITE 169 SNEEK