Theater: “Titus, held of heilige?”

Titus werd geboren op een boerderij in Ugoklooster. Hij was pater, karmeliet en aan de universiteit van Nijmegen hoogleraar wijsbegeerte en mystiek. Titus Brandsma deed veel journalistiek werk. Hij was een man die oog bleef houden voor zijn medemens, was maatschappelijk zeer betrokken. Hij kwam in conflict met de bezetter en werd gevangen gezet in Scheveningen en kwam tenslotte in Dachau terecht waar hij op 26 juli 1942 met een injectie om het leven werd gebracht. Wie was deze pater, deze karmeliet? In een avondvullende voorstelling vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Tijd: Vrijdagavond 31 maart, 20.00 uur

Plaats: Martinuskerk van Reahûs (slypsterwei 3)

Toegang gratis maar vrije gift na afloop.