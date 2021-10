Theater Sneek start kaartverkoop tweede deel seizoen 2021-2022

SNEEK- Nu het zeker is dat Theater Sneek ook in 2022 volledig open kan, wordt binnenkort het tweede deel van het seizoen bekend gemaakt. Vanaf maandag 18 oktober staat het programma online. 23 oktober om 11.00 start de reguliere online verkoop voor het tweede deel van het seizoen. De vriendenkaartverkoop start twee dagen eerder, vanaf die datum tot de reguliere start kaartverkoop zijn kaartjes die nu al te koop zijn tijdelijk alleen via het servicepunt te reserveren, dus niet online. Tot nu toe waren de kaartjes voor seizoen 21-22 tot begin januari in de verkoop.