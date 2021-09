Theater Sneek Programma Week 40

Johan Derksen – The Sound of The Blues & Americana

Televisie orakel Johan Derksen komt met zijn derde programma The Sound of The Blues & Americana.

Dit is de opvolger na de succesvolle shows Pioniers van de Nederpop en Keeps the Blues Alive. In deze voorstelling wordt de blues gelardeerd met de vanuit Amerika oprukkende americana sound. Speciaal hiervoor haalt Derksen een Amerikaanse artiest naar Nederland: Malford Milligan uit Austin. Milligan was voorheen de frontman van de Greg Koch Band, The Boneshakers en Storyville.

Om de sound van de blues en americana eer aan te doen, heeft Derksen de beste vocalisten en muzikanten gemobiliseerd voor zijn nieuwe programma zoals onder andere Sean Webster, wannaar van de Dutch Blues Award, Laurence Jones, de Engelse bluesrockgitarist en singer-songwriter die vier British Blues Awards won. Hilde Vos, americana-zangeres en finalist bij de ISSA awards 2020, Erwin Nyhoff en nog vele anderen.

Muziek // do 07 okt – 20.15 uur // € 28,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Meneer Monster (2+) – Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft

Een hilarische slapstickvoorstelling voor 2 jaar en ouder naar het bekende boek van Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch.

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wat goor! Mol gaat op zoek naar de dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in ieder geval niet waren… Maar dan zijn er gelukkig twee strontvliegen die hem kunnen helpen. Over een kleine mol… is een fysieke bijna woordloze Meneer Monster productie.

Familievoorstelling // za 09 okt – 11.00, 14.00 uur // € 12,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

Herman van Veen – Dat kun je wel zien

Een abstract-biografische voorstelling met de luchtige diepgang die hem zo eigen is (Het Parool).

Over Herman van Veen: Herman van Veen (1945) groeide op in Utrecht waar hij ook het conservatorium bezocht. In 1965 maakte hij zijn theaterdebuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’ (Niemands knecht, niemands baas). Sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond. Van zijn hand verschenen tot op de dag van vandaag meer dan honderdtachtig cd’s, een tachtigtal boeken en zo’n vijfhonderd schilderijen. Voor zowel zijn artistiek werk als zijn inzet voor projecten ten behoeve van vrede, veiligheid en verbondenheid is hij talloze malen onderscheiden. Zo is hij onder andere drager van het Verdienstkreuz am Band des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Heeft een Eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel. Van de Club van Budapest ontving hij de Planetary Consciousness Award. In Frankrijk Le Grand Prix de l’Académie Charles Cros de Littérature Musicale. En in Cuxhaven, juni 2021, de prestigieuze Joachim Ringelnatz Literatur Preis.

Muziek // za 09 okt – 20:15 (uitverkocht), zo 10 okt– 14.30 uur // € 37,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28