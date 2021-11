Theater Sneek ontvangt 500 000 bezoeker

Na de opening in november 2012 nam, tot de coronacrisis, het aantal bezoekers per jaar steeds toe. De laatste keer dat er een mijlpaal werd bereikt was in 201. Toen zette Guido Weijers de driehonderdduizendste bezoeker in het zonnetje. Inmiddels vier jaar later telt de teller een half miljoen. Er werd destijds verwacht dat de vijfhonderdduizendste bezoeker in oktober 2020 bij Peppa Pig zou worden uitgeroepen, maar dit heeft nog even op zich moeten laten wachtten.

Naast een heerlijke cabaretavond, maakt iedereen die die avond de drempel overstapt ook kans op een fantastische prijs. De vijfhonderdduizendste bezoeker ontvangt namelijk vijfhonderd gratis Theater Sneek-minuten.