Theater Sneek kleurt roze dankzij MUZT-musical Legally Blonde

SNEEK - MUZT Musicalopleiding staat in april zesmaal in Theater Sneek met haar nieuwe voorstelling Legally Blonde. De hilarische, swingende en ontroerende musical is voor iedereen vanaf 10 jaar. Het verhaal is gebaseerd op het boek ‘Legally Blonde’, geschreven door Amanda Brown en de gelijknamige film uit 2001. Legally Blonde is te zien op vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 april. Kaarten zijn te bestellen via Theater Sneek.

Legally Blonde is een Amerikaanse musical waarvan de muziek en tekst is geschreven door Laurence O’Keefe en Nell Benjamin. De MUZT-vertaling staat bol van meezingers als ‘OhMyGod’, ‘Blijven Lachen’, ‘Duik en Snap’, ‘De Zweep Erover’ en ‘Wettelijk Blond’.

De hoofdpersoon is fashionista Elle Woods, een blondine die ieder vooroordeel over blondines lachend uit de weg ruimt. Zij leeft een Instagramleven met fantastische vriendinnen in het Delta Nu-huis, feestjes op het Malibu-strand en Warner, de hunk van highschool. Wanneer Warner besluit om op Harvard te gaan studeren, staat haar wereld op z’n kop. Radeloos besluit ze om ook voor rechten te gaan en dankzij haar cheerleader skills komt ze door de toelating. In de wereld van Harvard blijkt men niet voorbereid op zo veel spontaniteit, maar Elle bewijst dat je jezelf kan zijn in elke omgeving.

Uitdaging voor hoofdrolspeler Lois Hoekstra

Alle 65 leerlingen van MUZT van het seizoen 2022-2023 spelen mee in Legally Blonde. De hoofdrol van Elle Woods wordt vertolkt door de 16-jarige Lois Hoekstra uit Lemmer. Zij staat twee uur lang op het toneel en heeft voor acht verkledingen telkens 60 seconden. Ook vocaal is de musical een uitdaging, maar Lois is goed voorbereid. “Wat ik zo leuk aan deze rol vind, is dat Elle lekker zichzelf is en zich niks aantrekt van wat andere mensen van haar denken. Ze blijft vechten voor wat ze wil. Ze is lekker veelzijdig. Dit betekent dat ik de vrolijke en vogelvrije Elle mag spelen, maar ook een kant van haar die serieuzer is en nooit opgeeft.”

In de musical spelen ook twee honden mee; in februari was er een auditie voor de rol van Engelse buldog Rufus en chihuahua Bruiser. De regie is in handen van Iréne Martin, Femke Hottinga heeft de muzikale leiding en Tialda Goodijk, Suze Gort en Raymond Guzman tekenen voor de choreografie. Een grote groep vrijwilligers heeft gewerkt aan de decors, rekwisieten en kostuums.

MUZT

MUZT is de vierjarige musicalvooropleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries talent tussen de 12 en 20 jaar. Het kan een springplank zijn naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied. Meerdere leerlingen deden met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ieder seizoen schitteren de jongeren in Theater Sneek. Aan de MUZT-musicals werken veel medewerkers van CKS en vrijwilligers mee, onder meer bij de techniek, decors, grime en kostuums.

MUZT presenteert ieder jaar een grote musical in Theater Sneek. Legally Blonde is de zestiende productie. De leerlingen doen ook op andere manieren veel ervaring op, onder meer bij excursies naar voorstellingen, ontmoetingen met musicalacteurs en lessen van gastdocenten. Accent Automatisering is de hoofdsponsor van MUZT.

Bestellen alvast kaarten voor Legally Blonde via theatersneek.nl.