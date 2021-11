Theater Sneek / Goud Applaus

Sinds maart 2019 bestaat er vanuit Theater Sneek/Akte2 een projectgroep genaamd ‘Goud Applaus’. Doel van dit project is wensen en ideeën van geïnteresseerde theaterbezoekers/liefhebbers bij de programmering van het theater te betrekken. De projectgroep is onderverdeeld in groepjes die elk een voorstelling hebben geadopteerd. Als gevolg van de afgelopen Coronaperiode hebben de activiteiten grotendeels stil gelegen maar deze zijn nu weer opgepakt. Als eerste is ons groepje aan de beurt en wij hebben bovenstaande voorstelling van KIK-producties uitgekozen. Hier omheen hebben wij een randprogramma bedacht.

“De Schuldige“ is een thriller waarbij de bezoeker van begin tot einde op het puntje van zijn stoel zit. Om deze voorstelling nog spannender te maken brengen wij in de foyer vooraf de bezoekers al in de sfeer met een verrassend randprogramma. Dit maakt een bezoek aan deze voorstelling die in de pers goede recensies heeft extra aantrekkelijk.

De KIK ‘Goud Applaus’ groep,

Klaas Jan Dijkstra

Sietske Dullemond

Lenny Kuipers

Arnold Balk

Uit het persbericht:

In de bloedstollende theaterthriller “De Schuldige” beantwoordt politieman Oscar Holm (Daniël Boissevain) verveeld de telefoontjes die via de meldkamer op de politiepost Beilen binnenkomen. Hij is daar tijdelijk tewerkgesteld in afwachting van de rechtszaak wegens een schietincident met zijn dienstwapen.

Wanneer Ellen, een jonge verwarde vrouw, hem belt vanuit de auto van haar ontvoerder, komt hij direct in actie. Met alleen de telefoon tot zijn beschikking begint Oscar een race tegen de klok om haar te redden.

De Schuldige is behalve een spannende reddingspoging ook een pleidooi voor het overboord gooien van vooroordelen. Op ingenieuze wijze bevraagt De Schuldige ons beeld van goed en kwaad.

Uit de recensie LC 8-11-2021:

“De acteur Daniel Bossevain speelt solo, in een genadeloos doorlopend geluidsdecor van stemmen en telefoongeluiden. Deze voorstelling neemt je onverbiddelijk mee en bezorgt je rillingen en kippenvel.”