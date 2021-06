Theater Sneek en Bolwerk openen weer hun deuren

“Met een capaciteit van 50 man (tienermeiden in dit geval!) een unieke en exclusieve ervaring, waar alle fans zeker bij moeten zijn”, laat Theater Sneek in een brief weten.

“En ook kunnen we ons nieuwe seizoen weer presenteren! Ook dit jaar niet via de geprinte brochure maar online. Het programma (van sept tot dec 2021) is vanaf 12 juni te bekijken op theatersneek.nl. Vanaf 23 juni om 11.00 uur start de kaartverkoop (via de website, niet telefonisch en niet aan het servicepunt). We hopen dat jullie al scrollend genieten van ons nieuwe, gevarieerde aanbod. Omdat de vriendenverkoop eerder is gestart en we op dit moment een zaalcapaciteit van 125 stoelen per voorstelling hebben, zou het kunnen dat enkele voorstellingen al zijn uitverkocht. Geef je dan op voor de wachtlijst, we hopen in een later stadium meer stoelen te mogen verkopen. Om diezelfde reden maken we op een later tijdstip ons programma vanaf januari 2022 bekend.



Bolwerk start per 12 juni



Ook het Bolwerk kan eindelijk weer van start en daar beginnen we volgende week al met de eerste show! Na al die tijd stilte kunnen we weer van vette shows, gezellige avonden en goede muziek genieten. Zo beginnen we volgende week met strakke blues van Stevie Ray Vaughan undercover, starten we eind van de maand met het nieuwe concept Reggae Summer Sessions, geniet je volgende maand van Tim Knol met een soloshow en kun je volop swingen bij Michelle David & The True-tones.



Helemaal als vanouds is het nog niet want we werken in ieder geval deze maand nog met zitplaatsen en max. 50 bezoekers per zaal. Ook zal de bar om 22:00 uur moeten sluiten. Daarentegen kun je wel luxueus vanaf je tafeltje een drankje én een hapje bestellen. Hoe dan ook kijken we er naar uit jullie weer te zien en er een gezellige boel van te maken. Tot snel!

Klik hier om het Bolwerk programma te bekijken



The Wiz van MUZT Musical opleiding al te koop

Seizoen 2021-2022 wordt dit jaar feestelijk geopend met de The Wiz van onze eigen MUZT-musicalopleiding. Hiervoor kun je nu al kaarten bestellen via onze website.



Kinderdirecteur bekend!

Een poosje geleden deden we via deze weg een oproep voor een nieuwe kinderdirecteur. Alle inzenders ontzettend bedankt voor de mooie filmpjes. We hebben echter na een strenge selectie gekozen voor de 11-jarige Huib Vogelvanger uit Sneek, hij gaat gaat er samen met volwassen directeur Wiebren Buma voor zorgen dat het komende seizoen ook voor de kinderen mooier wordt dan ooit. Bekijk hier het filmpje waarin hij zich voorstelt.”