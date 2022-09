Theater Musical De Tocht verhuist naar duurzame locatie

FRYSLAN - Toen er begin dit jaar vertraging kwam in de oplevering van de grond op het voormalige Bradaterrein in Leeuwarden, kwam de ontwikkeling van het daar te bouwen Friso Theater voor Musical De Tocht onverwacht stil te liggen. De première werd noodgedwongen verplaatst naar 2023 en de organisatie moest op zoek naar een oplossing. Met succes, want vandaag laat de organisatie weten een nieuwe locatie gevonden te hebben op de Zwette. Vlakbij de startplek van de echte Elfstedentocht.

‘We zijn de afgelopen periode met Friso Bouwgroep en de gemeente Leeuwarden op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Dat dit gelukt is laat zien hoe betrokken alle partijen zijn. Daar zijn we trots op en het geeft veel energie.” Aldus Hans Staal, zakelijk directeur van De Tocht.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het theater alsnog op het Bradaterrein te bouwen. Maar er werd ook gekeken naar alternatieve locaties die mogelijk nog beter aansloten bij de ambities van Musical De Tocht. Friso Bouwgroep kwam daarop met het voorstel om het theater op hun eigen grond te bouwen. Op de Zwette.



‘Wij vinden het belangrijk dat de herinnering aan de Elfstedentocht in leven blijft en willen Musical De Tocht helpen dit waar te maken. Door op ons eigen terrein te bouwen hebben we alles zelf in de hand en kunnen we snel beginnen’ Zegt Henk Dedden van Friso Bouwgroep.

De nieuwe locatie brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee voor Musical De Tocht. Het Friso Theater is straks eenvoudig te bereiken via de rondweg van Leeuwarden en er is meer dan genoeg parkeergelegenheid. Daarnaast kan voor de stroomvoorziening rechtstreeks gebruik worden gemaakt van twee bestaande windmolens op het terrein. Hiermee wordt de doelstelling om de voorstelling zo duurzaam mogelijk te produceren voor een belangrijk deel waargemaakt.



Ook de gemeente Leeuwarden is blij met de nieuwe locatie. ‘Het is belangrijk dat Musical De Tocht er komt en dat Friso Bouwgroep dat nu op De Zwette mogelijk gaat maken is fantastisch voor de stad. We kijken uit naar de première in 2023.’, aldus Hein Kuiken. Wethouder cultuur van de gemeente Leeuwarden.

De komende weken zal Friso Bouwgroep de plannen samen met De Tocht verder uitwerken en naar verwachting zal de eerste paal van het Friso Theater al in oktober de grond in gaan. Inmiddels zijn er al meer dan 20.000 tickets verkocht voor de voorstelling die op 1 oktober 2023 in première zal gaan.